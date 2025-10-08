10月8日、国際バスケットボール連盟（FIBA）は、2026年9月にドイツのベルリンで行われる『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026』の予選トーナメントの組み合わせ抽選会を開催した。

予選では、同年3月11日から17日に世界各国4都市で、それぞれ6チームに振り分けられ総当たりのリーグ戦を行い、各グループの上位4チームがワールドカップの出場権を得る。抽選の結果、日本はグループAに入り、オーストラリア（FIBA女子ランキング2位）、カナダ（同7位）、トルコ（同16位）、ハンガリー（同20位）、アルゼンチン(同27位）と対戦する。

抽選結果を受け、女子日本代表のコーリー・ゲインズヘッドコーチは、日本バスケットボール協会を通して以下のようにコメントした。

「トルコでの女子ワールドカップ予選に向けて、新たな章が始まることにワクワクしています。私たちのチームは、エネルギーと決意、そして世界の舞台で日本を代表する誇りに満ちています。これからの道のりが簡単ではないことは分かっていますが、皆さんの応援があればどんなことでも可能だと信じています。ファンの皆さんは、このチームの心そのものです。皆さんの情熱、声援、そして揺るぎない信頼が、私たちに前に進む力を与えてくれています。この旅は私たちだけのものではなく、皆さんとともに歩むものです。日本を誇らしく思ってもらえるように、そして私たちのスピリットを世界に届けられるように、全力を尽くします」

■『FIBA女子ワールドカップ2026 予選』組み合わせ

【開催地：トルコ・イスタンブール】



オーストラリア（FIBA女子ランキング2位）



カナダ（同7位）



日本（同11位）



トルコ（同16位）



ハンガリー（同20位）



アルゼンチン(同27位）

【開催地：フランス・リオン】



フランス（同3位）



ナイジュリア（同8位）



ドイツ（同12位）



韓国（同15位）



コロンビア（同19位）



フィリピン（同39位）

【開催地：プエルトリコ・サンファン】



アメリカ（同1位）



スペイン（同6位）



プエルトリコ（同13位）



イタリア（同14位）



ニュージーランド（同21位）



セネガル（同25位）

【開催地：中国・武漢】



ベルギー（同5位）



中国（同4位）



ブラジル（同9位）



チェコ（同17位）



マリ（同18位）



南スーダン（同55位）

【動画】『FIBA女子ワールドカップ2026』予選組み合わせ抽選会