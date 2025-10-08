★人気テーマ・ベスト１０

１ 防衛

２ 人工知能

３ 半導体

４ 核融合発電

５ サイバーセキュリティ

６ 量子コンピューター

７ ペロブスカイト太陽電池

８ データセンター

９ 宇宙開発関連

１０ 半導体製造装置



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＴＯＰＩＸコア３０」が１５位となっている。



東京証券取引所は７日、ＴＯＰＩＸコア３０の構成銘柄の定期見直しを発表した。今回は１銘柄のみの入れ替えでアドバンテスト<6857.T>を追加し、村田製作所<6981.T>を除外する。新しい構成銘柄による指数の算出・公表は３１日から行う。



同指数は、ＴＯＰＩＸ構成銘柄を対象に流動性（売買代金）、時価総額の観点から区分した規模別株価指数「ＴＯＰＩＸニューインデックスシリーズ」の一つ。日本を代表する各業界のリーディングカンパニー３０社が採用されており、主力大型株の動向を映す指標として使われる。毎年１０月に定期見直しを実施する。



きょう前引け時点の構成銘柄の値動きでは三菱重工業<7011.T>、東京海上ホールディングス<8766.T>、第一三共<4568.T>が高く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>などメガバンク３社が値上がり。ソニーグループ<6758.T>、伊藤忠商事<8001.T>も堅調。トヨタ自動車<7203.T>や日立製作所<6501.T>、任天堂<7974.T>はしっかり。半面、ソフトバンクグループ<9984.T>が安く、東京エレクトロン<8035.T>、信越化学工業<4063.T>が値下がり。キーエンス<6861.T>も軟調だった。



出所：MINKABU PRESS