WATWING、未発表新曲「Be Real」サビver.をSNS先行配信。TikTokキャンペーン詳細も発表
WATWINGが、本日8日より未発表新曲「Be Real」サビver.の先行配信をTikTok・Instagramで開始した。
本作は、TikTokでバイラルヒットを記録した「MOSHI MOSHI feat.百足」で話題を呼んだNozomi KitayとGAL D、さらにはSNS世代を中心に人気を博している Noah CooperやK.E.Iがタッグを組んだ最新作。SNS時代のリアルを軽やかに切り取った楽曲で、通知音やシャッター音などのサウンドエフェクトを散りばめ、TikTokライクで中毒性の高いサウンドが特徴。SNS世代の“飾らない本音”と“つながり”をポップに描いた、WATWINGの新たなアンセムとなっている。
さらに、TikTokキャンペーンの詳細も発表された。「Be Real」サビver.をTikTokやInstagramに投稿し、11月2日(日)までに投稿数1000件を達成すると、11月19日(水)にフル尺音源を各配信サービスで公開する。詳細はWATWING公式サイトにて。
WATWINGは現在、全国ツアー ＜WATWING LIVE TOUR 2025 “honest”＞を開催中。こちらはチケット販売中だ。
リリース情報
■「Be Real」サビver.
10月8日(水)TikTok,Instagramにて先行配信
Lyrics by Noah Cooper/K.E.I/Nozomi Kitay
Music by GAL D/Noah Cooper/K.E.I/Nozomi Kitay
Sound Produced by GAL D
【TikTokキャンペーン詳細】
https://official.watwing.com/news/detail/57655
■「KEEP IT GOING ON」
配信リンク https://watwing.lnk.to/KEEPITGOINGON
◼︎全国ツアー情報
＜WATWING LIVE TOUR 2025 “honest”＞
特設サイト
https://watwing.com/feature/Tour2025
終了公演は割愛
2025年10月12日(日)
埼玉・HEAVEN’S ROCK(埼⽟)
2025年10月13日(月祝)
静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA(静岡)
2025年10月18日(土)
兵庫・神⼾Harbor Studio
2025年10月19日(日)
京都・KYOTO MUSE
2025年10月24日(金)
愛知・ボトムライン
2025年10月25日(土)
神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
2025年10月26日(日)
新潟・新潟 LOTS
2025年11月1日(土)
栃木・HEAVEN’S ROCK(宇都宮)
2025年11月3日(月祝)
茨城・mitoLIGHT HOUSE(茨城)
2025年11月8日(土)
広島・広島LIVE VANQUISH
＜WATWING LIVE TOUR 2025「honest」〜Special Edition〜&The Final＞
2025年12月7日(日)
愛知・Lives NAGOYA
2025年12月27日(土)
大阪・なんばHatch
2025年12月28日(日)
東京・豊洲PIT
2026年4月12日(日)
東京・東京ガーデンシアター
