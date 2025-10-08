Hi-STANDARD、全国7都市を巡るツアー＜Screaming Newborn Baby Tour＞開催決定
Hi-STANDARDが11月26日、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をCDリリースする。これに伴って、ツアー＜Screaming Newborn Baby Tour＞を開催することが発表となった。
昨日10月7日、全国CDショップ117店舗で新曲「Our Song」の先行試聴を開始、同ツアーはその試聴機横にフライヤーを置くことで開催決定をサプライズ発表した。
ツアーは12月23日の東京・LIVE HOUSE FEVERを＜Pre Show＞として、2026年1月12日の新潟・朱鷺メッセを本ツアーの皮切りに、2月20日の大阪・大阪城ホール、3月3日の福岡・DRUM LOGOS、3月5日の愛知・名古屋ダイアモンドホール、3月11日の宮城・SENDAI GIGS、4月8日の東京・Spotify O-EAST、4月19日の神奈川・Kアリーナ横浜まで、Pre Showを含む全国7都市8会場で開催される。
なお、ライブハウス公演についてはゲストの出演も決定。3月3日の福岡公演にENTH、3月5日の愛知公演にSHANK、3月11日の宮城公演にHONEST、4月8日の東京公演にKUZIRAが参加する予定だ。
チケットのPIT PRESS先行は10月13日23:59まで。
■Hi-STANDARD LIVE SCHEDULE
＜Pre Show＞
▼2025年
12月23日(火) 東京・LIVE HOUSE FEVER
open18:30 / start19:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
＜Hi-STANDARD「Screaming Newborn Baby Tour」＞
▼2026年
1月12日(月/祝) 新潟・朱鷺メッセ
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
2月20日(金) 大阪・大阪城ホール
open18:00 / start19:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
3月03日(火) 福岡・DRUM LOGOS
open18:00 / start19:00
GUEST：ENTH
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
3月05日(木) 愛知・名古屋ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
GUEST：SHANK
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
3月11日(水) 宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
GUEST：HONEST
（問）ノースロードミュージック仙台 022-256-1000
4月08日(水) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
GUEST：KUZIRA
（問）H.I.P. 03-3475-9999
4月19日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
▼チケット
【PIT PRESS先行】
受付期間10/7(火)11:00〜10/13(月祝)23:59
https://hi-standard.jp/snbtour/
■ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』
2025年11月26日リリース
PZCA-119 \2000(without tax)
CD予約：https://hi-standard.lnk.to/snb
配信：未定
1 Song About Fat Mike
2 Our Song
3 Moon
4 A Ha Ha
5 Book Of Revelation(Cover)
6 Stand By Me
