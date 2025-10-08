MUCCが12月10日、ニュー・シングル「Never Evergreen」をリリースする。これに合わせて最新ビジュアルが公開となった。

最新ビジュアルは、カジュアルな衣装をまとったメンバーと荘厳さを感じさせる木立のコントラストが印象的な仕上がり。タイトルの“Evergreen”という言葉と、木立に紛れる緑の葉との関連性を感じさせる。新しい衣装は本日渋谷Spotify O-EASTで開催される＜Love Together EXTRA＞でライヴ初披露されるとのことだ。

なお、『MUCC「Never Evergreen」発売記念インストアイベント』の詳細内容も発表となった。

■マキシシングル「Never Evergreen」

2025年12月10日(水)発売

【初回限定盤(CD＋DVD)】

TKCA-75314 3,200円(税込)

▼DVD収録内容

1 Never Evergreen Music Video

2 Documentary of Never Evergreen

【通常盤(CD)】

TKCA-75315 1,500円(税込) 初回限定盤 通常盤 ▼CD収録曲 ※初回限定盤CD / 通常盤は同内容

1 Never Evergreen

2 夜風(よるかぜ)

3 茨-イバラ-

4 Never Evergreen (Original KARAOKE)

5 夜風(よるかぜ) (Original KARAOKE)

6 茨-イバラ- (Original KARAOKE) 【Never Evergreen | 逹瑯モデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10053 ￥8,800(税込)

【Never Evergreen | ミヤモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10054 ￥8,800(税込)

【Never Evergreen | YUKKEモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】

TKZA-10055 ￥8,800(税込)

※メンバーデザインによるモバイルバッテリー＋CD(通常盤)

※MagSafe対応・PSE適合品・IC保護機能：過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止付)

https://shop-crtk.com/search?tagGroupCode=TG00000255

■＜MUCC 「Never Evergreen」」発売記念インストアイベント＞

『📸MUCCと記念撮影会📸』

▶10月31日(金)18:00〜 東京：エンタバアキバ

参加メンバー：逹瑯・ミヤ・YUKKE

▶11月27日(木)18:00〜 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店

参加メンバー：YUKKE

▶12月06日(土)18:00〜 愛知・タワーレコード名古屋パルコ店

参加メンバー：ミヤ

▶12月10日(水)18:00〜 東京・西新宿(会場詳細後日発表)

参加メンバー：逹瑯・ミヤ ・YUKKE

▶12月19日(金)18:00〜 茨城・タワーレコード水戸オーパ店

参加メンバー：逹瑯

※11/27、12/6、12/19特典会参加レギュレーション

初回限定盤1枚：2ショット撮影会&ポストカードにサイン

通常盤1枚：2ショット撮影会

※10/31・12/10特典会参加レギュレーション

初回限定盤1枚：4ショット撮影会&ポストカードにサイン

通常盤1枚：4ショット撮影会

『🎄リミスタMUCCリスマス🎄』

▶12月25日(木)14:00〜 インターネットサイン会

参加メンバー：逹瑯・ミヤ・ YUKKE

（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ MUCC係：info-hansokueigyo@tokuma-japan-c.co.jp

■＜MUCC TOUR 2025「Love Together」＞

11月02日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open17:15 / start18:00

ゲストバンド：摩天楼オペラ

11月03日(月/祝) 愛知・名古屋ボトムライン

open18:15 / start19:00

ゲストバンド：RAZOR

11月24日(月/祝) 東京・東京キネマ倶楽部

open18:15 / start19:00

ゲストバンド：梟

11月25日(火) 東京・東京キネマ倶楽部

open18:15 / start19:00

ゲストバンド：メリー

11月28日(金) 大阪・大阪STUDIO PARTITA

open18:15 / start19:00

ゲストバンド： XANVALA

11月29日(土) 大阪・大阪STUDIO PARTITA

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： nurié

12月20日(土) 茨城・水戸ライトハウス

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： MAMA.

12月21日(日) 茨城・水戸ライトハウス

open17:15 / start18:00

ゲストバンド： CHAQLA.

▼チケット

前売 8,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要

※東京キネマ俱楽部公演：1Fスタンディング、2F指定席

※他会場：スタンディング

■ライブ／イベント情報

＜Love Together EXTRA＞

10月08日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST

＜大冠祭2025＞

10月13日(月/祝) 神奈川・川崎CLUB CITTA’

＜YUKKE(5)46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†＞

11月05日(水) 神奈川・CLUB CITTA’

＜10th ANNIVERSARY LUNATIC FEST.2025＞

11月09日(日) 千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11

＜MUD FRIENDS 2000〜2025＞

11月13日(木) 東京・Zepp DiverCity

＜“The Theory of SCIENCE”〜Shinjuku club SCIENCE 10th Anniversary〜＞

11月19日(水) 東京・Shinjuku club SCIENCE

関連リンク

◆MUCC オフィシャルサイト

◆MUCC オフィシャルTwitter

◆MUCC オフィシャルFacebook

◆MUCC オフィシャルInstagram

◆MUCC オフィシャルYouTubeチャンネル

◆MUCC オフィシャルFCアプリ「朱ゥノ吐＋」

◆MUCC 徳間ジャパン レーベルサイト