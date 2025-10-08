MUCC、最新ビジュアルおよびシングル「Never Evergreen」リリースイベント詳細内容公開
MUCCが12月10日、ニュー・シングル「Never Evergreen」をリリースする。これに合わせて最新ビジュアルが公開となった。
最新ビジュアルは、カジュアルな衣装をまとったメンバーと荘厳さを感じさせる木立のコントラストが印象的な仕上がり。タイトルの“Evergreen”という言葉と、木立に紛れる緑の葉との関連性を感じさせる。新しい衣装は本日渋谷Spotify O-EASTで開催される＜Love Together EXTRA＞でライヴ初披露されるとのことだ。
なお、『MUCC「Never Evergreen」発売記念インストアイベント』の詳細内容も発表となった。
■マキシシングル「Never Evergreen」
2025年12月10日(水)発売
【初回限定盤(CD＋DVD)】
TKCA-75314 3,200円(税込)
▼DVD収録内容
1 Never Evergreen Music Video
2 Documentary of Never Evergreen
【通常盤(CD)】
TKCA-75315 1,500円(税込)
▼CD収録曲 ※初回限定盤CD / 通常盤は同内容
1 Never Evergreen
2 夜風(よるかぜ)
3 茨-イバラ-
4 Never Evergreen (Original KARAOKE)
5 夜風(よるかぜ) (Original KARAOKE)
6 茨-イバラ- (Original KARAOKE)
【Never Evergreen | 逹瑯モデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10053 ￥8,800(税込)
【Never Evergreen | ミヤモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10054 ￥8,800(税込)
【Never Evergreen | YUKKEモデルモバイルバッテリー付* | クラウン徳間ショップ限定盤 | CD(シングル通常盤)】
TKZA-10055 ￥8,800(税込)
※メンバーデザインによるモバイルバッテリー＋CD(通常盤)
※MagSafe対応・PSE適合品・IC保護機能：過充電、過放電、過電流、過電圧、ショート防止付)
https://shop-crtk.com/search?tagGroupCode=TG00000255
■＜MUCC 「Never Evergreen」」発売記念インストアイベント＞
『📸MUCCと記念撮影会📸』
▶10月31日(金)18:00〜 東京：エンタバアキバ
参加メンバー：逹瑯・ミヤ・YUKKE
▶11月27日(木)18:00〜 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
参加メンバー：YUKKE
▶12月06日(土)18:00〜 愛知・タワーレコード名古屋パルコ店
参加メンバー：ミヤ
▶12月10日(水)18:00〜 東京・西新宿(会場詳細後日発表)
参加メンバー：逹瑯・ミヤ ・YUKKE
▶12月19日(金)18:00〜 茨城・タワーレコード水戸オーパ店
参加メンバー：逹瑯
※11/27、12/6、12/19特典会参加レギュレーション
初回限定盤1枚：2ショット撮影会&ポストカードにサイン
通常盤1枚：2ショット撮影会
※10/31・12/10特典会参加レギュレーション
初回限定盤1枚：4ショット撮影会&ポストカードにサイン
通常盤1枚：4ショット撮影会
『🎄リミスタMUCCリスマス🎄』
▶12月25日(木)14:00〜 インターネットサイン会
参加メンバー：逹瑯・ミヤ・ YUKKE
（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ MUCC係：info-hansokueigyo@tokuma-japan-c.co.jp
■＜MUCC TOUR 2025「Love Together」＞
11月02日(日) 愛知・名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
ゲストバンド：摩天楼オペラ
11月03日(月/祝) 愛知・名古屋ボトムライン
open18:15 / start19:00
ゲストバンド：RAZOR
11月24日(月/祝) 東京・東京キネマ倶楽部
open18:15 / start19:00
ゲストバンド：梟
11月25日(火) 東京・東京キネマ倶楽部
open18:15 / start19:00
ゲストバンド：メリー
11月28日(金) 大阪・大阪STUDIO PARTITA
open18:15 / start19:00
ゲストバンド： XANVALA
11月29日(土) 大阪・大阪STUDIO PARTITA
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： nurié
12月20日(土) 茨城・水戸ライトハウス
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： MAMA.
12月21日(日) 茨城・水戸ライトハウス
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： CHAQLA.
▼チケット
前売 8,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要
※東京キネマ俱楽部公演：1Fスタンディング、2F指定席
※他会場：スタンディング
■ライブ／イベント情報
＜Love Together EXTRA＞
10月08日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST
＜大冠祭2025＞
10月13日(月/祝) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
＜YUKKE(5)46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†＞
11月05日(水) 神奈川・CLUB CITTA’
＜10th ANNIVERSARY LUNATIC FEST.2025＞
11月09日(日) 千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11
＜MUD FRIENDS 2000〜2025＞
11月13日(木) 東京・Zepp DiverCity
＜“The Theory of SCIENCE”〜Shinjuku club SCIENCE 10th Anniversary〜＞
11月19日(水) 東京・Shinjuku club SCIENCE
