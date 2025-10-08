「鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026」発売 - 島根大学生の自虐コピーを採用
ディー・エル・イーは10月3日、「鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026」(1650円)をDLE SHOPおよび島根県の書店、観光ショップ、道の駅などで発売した。
「鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026」(1650円)
鷹の爪×島根自虐カレンダーは2011年から発売を開始し、"ご当地自虐"の火付け役として注目される卓上カレンダー。発売直後から日本テレビ系の「月曜から夜ふかし」や「スッキリ!!」、フジテレビ系の「とくダネ!」などでも取り上げられ、地元の島根県だけでなく全国規模で根強い人気を集めており、累計販売部数は10万部を突破している。
毎年、島根ならではのあるあるを、鷹の爪団のイラストとともに自虐的なコピーで紹介している。
「鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026」(1650円)
16回目の作成となる2026年度のカレンダーは、20周年を迎える秘密結社 鷹の爪と同年代である20歳前後の島根大学の学生と一緒に制作された。去年に引き続き、島根の自虐ネタが尽きてしまったことから、島根大学の学生による島根愛あふれる選りすぐりの自虐コピーを採用している。また、同カレンダーにはFROGMAN描き下ろしの鷹の爪20周年記念イラストも特別収録している。
「鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026」(1650円)
「鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026」(1650円)
鷹の爪×島根自虐カレンダーは2011年から発売を開始し、"ご当地自虐"の火付け役として注目される卓上カレンダー。発売直後から日本テレビ系の「月曜から夜ふかし」や「スッキリ!!」、フジテレビ系の「とくダネ!」などでも取り上げられ、地元の島根県だけでなく全国規模で根強い人気を集めており、累計販売部数は10万部を突破している。
「鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026」(1650円)
16回目の作成となる2026年度のカレンダーは、20周年を迎える秘密結社 鷹の爪と同年代である20歳前後の島根大学の学生と一緒に制作された。去年に引き続き、島根の自虐ネタが尽きてしまったことから、島根大学の学生による島根愛あふれる選りすぐりの自虐コピーを採用している。また、同カレンダーにはFROGMAN描き下ろしの鷹の爪20周年記念イラストも特別収録している。
「鷹の爪×島根 自虐カレンダー2026」(1650円)