Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新し、新曲「TRUE LOVE」のMV撮影時のオフショットを公開した。

【画像】佐久間大介＆深澤辰哉「TRUE LOVE」MVオフショット／【動画】Snow Man「TRUE LOVE」MV

■絵本から飛び出したような“王子様”ビジュアルの佐久間大介＆深澤辰哉

佐久間は淡いグレージュのスーツに、くすみピンクのベストとシャツ＆スカーフを合わせた柔らかなスタイリング。三日月に腰かけて微笑む姿は、まるで絵本から飛び出したよう。繊細なライティングを受けて、透明感のある美しさがいっそう際立っている。

佐久間の見つめる先には、パープル×ネイビーのロングコートにボルドーのパンツを合わせたクラシカルな装いの深澤辰哉が。一緒に踊ったり、笑い合ったりする自然な表情が収められており、長年ともに歩んできたふたりだからこその信頼と温もりが感じられる。

写真は全19枚。投稿には「月が綺麗ですね。」というコメントが添えられ、「#ふかさく」などのハッシュタグも。

ファンからは「ビジュと空気感が神」「月が綺麗ですね、の一言にすべて詰まってる」「ふかさくの世界観が優しすぎて涙出た」「ふかさく大優勝すぎる」「ふかさく尊い」「どの写真を見てもかっこいいのなにごと」「20年一緒にいてこんなに楽しそうに笑い合えてるの最高！」「王子様がふたり」といった声が寄せられている。

■佐久間大介「TRUE LOVE」MVオフショット

■深澤辰哉「TRUE LOVE」MVオフショット

■Snow Man「TRUE LOVE」MV

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/