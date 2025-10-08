ミセス、キリングッドエールCM曲制作エピソードを語る！「日本の皆さんが元気になるように」（Mrs. GREEN APPLE大森）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLE、綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平が、10月7日に開催された『キリングッドエール発表会』に登壇し、自身が出演した“キリングッドエール”の新TVCM撮影に関するエピソードや“キリングッドエール”に込めた思いを語った。

■「ツアーの打ち上げでみんなで飲めたら最高だなと思います！」（ミセス大森）

新TVCM2篇の公開後、CMキャストの綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）、浜辺美波、鈴木亮平が登壇。綾瀬の「キリングッドエールと一緒に日本中に笑顔が広がっていくことを願って “キリン!!!”」という掛け声に続いて5名が「グッドエール！」と応じ、6名全員で「キリングッドエール」で乾杯した。

“キリングッドエール”を飲んだのは撮影以来だという綾瀬は、「やっぱりおいしいです。まさにリッチ＆フルーティで、ふわあっと華やかで。早く皆さんにもこの味を知っていただきたいです」とコメント。また、大森からは「ツアーの打ち上げでみんなで飲めたら最高だなと思います！」とミュージシャンらしいコメントも。10年にわたりキリンのCMに出演している鈴木も「次なる定番になりそう」と、新しいおいしさを絶賛し、浜辺は「ビール大好きなんですが、本当においしい！」と明るく答えていた。

■TVCM撮影秘話と楽曲制作エピソード

TVCM撮影について浜辺は「大雨もあって大変でしたが、みんなで晴れを願ったり、大音量の楽曲にのったりしてノリノリで撮影しましたよね！」と振り返り、大森は「“キリングッドエール”のコンセプトに合わせて、日本の皆さんが元気になるように願いを込めて制作しました。楽曲も楽しんでいただけるとうれしいです」と思いを語った。

是枝裕和監修のもと制作し、Amazon Primeで配信予定のドキュメンタリー『幸せのエール』のトレーラー（60秒）を先行上映。綾瀬が実際に広島で行った活動を紹介しながら、「グッドエール JAPAN」についてのトークセッションが行われた。綾瀬がブランドアクションの詳細を説明し、二次元コードを活用した寄付の仕組みや、全国47の地方自治体との連携について発表された。

最後に綾瀬は「今回、広島で、自分たちの住む街を大切に思い、未来につなごうと頑張っている人たちと出会いました。『グッドエールJAPAN』は、こうした人と人とのつながりをつくり、自分たちの住む地域を明るく盛り上げる活動を後押しするプロジェクトです」「“キリングッドエール”は、気持ちを明るくしてくれるおいしさだけでなく、日本全国で地元を元気にしようと活動されている人たちにエールを送れる、今までにないビールだと思います。皆さんにもぜひ飲んでいただいて、活動の輪を一緒に広げていただけるとうれしいです」とメッセージを送り、会場は大きな拍手に包まれた。

