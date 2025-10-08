SEVENTEEN（セブンティーン）のJOSHUA（ジョシュア）の高貴な白スーツ姿を捉えた動画が、ファッションメディア『ELLE KOREA』のSNSで公開された。

【動画・写真】モノトーンの“白王子”ルックがまぶしいSEVENTEENジョシュア①～⑤

■SEVENTEENジョシュアが考える、音楽とファッションの共通点

現地時間10月3日、フランス・パリで行われたGIVENCHY（ジバンシィ）の2026年春夏コレクションのショーに参加したジョシュア。会場には胸元が開いた真っ白なスーツに黒いコートを肩にかけ、まるで王子様のような輝きを放つモノトーンコーデで現れた。

動画ではジョシュアのフィッティングやショー会場に向かうまでの姿が捉えられており、インタビューも収録。ジョシュアは音楽とファッションの共通点や、イヤーカフもお気に入りだという、この日のコーディネートのポイントについて語った。

SNSでは「どこの王子様ですか？」「息を呑む美しさ」「パリで白王子様なっててやばい」「黒ジョシュアも白ジョシュアもかっこよすぎ…」「どこかの財閥の後継者感すごい」「見た目は王子様、立ち振る舞いは淑女」「貴公子!?」「気品ある白スーツに存在感あるピアスがシュアらしい」と反響を集めている。

■雨降る中、ショー会場へ向かうSEVENTEENジョシュア

ジョシュアも自身のInstagramで、この日の写真と動画を多数アップ。「Thank you Sarah it was a beautiful show」と、ジバンシィのクリエイティブ・ディレクターのサラ・バートンへの感謝を綴っている。