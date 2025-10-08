3児の母・辻元舞、“イケメン”次男そっくりな1歳長女の近影に反響「ずいぶんしっかりgirl」「成長が早い 可愛いぃぃぃ！」
3児の母でモデルの辻元舞（38）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女（1）の近影を公開し、“はっきり”返答する姿が反響を呼んでいる。
【動画】「可愛いぃぃぃ！」“イケメン”次男そっくり、辻元舞の1歳長女の近影
辻元は「YESとNOをはっきり言えるオンナ」とつづり、お菓子を食べる長女の動画をアップ。長女に「おいしい？」と話しかけると、ウンウンとうなずき反応する成長した姿を披露した。
続けて、リモコンを抱いた長女からリモコンを取ろうとする動画も投稿。長女は、リモコンを取られると声を出して取り返し、また、リモコンに手が近づくと「イヤー」というような声を出して抵抗。辻元は、そんな娘の姿に笑い、ほほ笑ましい親子時間を公開している。
この愛らしい動画に、ファンからは「ずいぶんしっかりgirlになりましたね」「成長が早い 可愛いぃぃぃ！」「次男さんそっくりですね かわいい」などのコメントが寄せられていた。
辻元は2013年にスタイリストと結婚。16年1月に長男、18年11月に次男、24年8月に長女を出産している。
【動画】「可愛いぃぃぃ！」“イケメン”次男そっくり、辻元舞の1歳長女の近影
辻元は「YESとNOをはっきり言えるオンナ」とつづり、お菓子を食べる長女の動画をアップ。長女に「おいしい？」と話しかけると、ウンウンとうなずき反応する成長した姿を披露した。
続けて、リモコンを抱いた長女からリモコンを取ろうとする動画も投稿。長女は、リモコンを取られると声を出して取り返し、また、リモコンに手が近づくと「イヤー」というような声を出して抵抗。辻元は、そんな娘の姿に笑い、ほほ笑ましい親子時間を公開している。
この愛らしい動画に、ファンからは「ずいぶんしっかりgirlになりましたね」「成長が早い 可愛いぃぃぃ！」「次男さんそっくりですね かわいい」などのコメントが寄せられていた。
辻元は2013年にスタイリストと結婚。16年1月に長男、18年11月に次男、24年8月に長女を出産している。