Paledusk、粗品とのコラボシングル「NO WAY!!」配信リリース。1stアルバム発売、初全国ライブハウスワンマンツアー開催も決定
Paleduskが、粗品をフィーチャーした「NO WAY!! feat. 粗品」をリリースした。Paleduskと粗品はこれまで対バン経験もあり、お互いにリスペクトし合う者同士として今回のコラボレーションが実現した。
本楽曲は、自分のやりたい事を究める為に突っ走っていくという歌詞がストレートに響く、ロックンロールとラウドロックがハイブリッドされた、進化し続けるPaleduskの新境地とも言える1曲となっている。
また、11月5日にはシングル「I ♡ YOU BABY !!」が配信、11月26日にインディーズデビューから10年目にして初となるアルバム『PALEDUSK』がリリースされることが発表された。
アルバムには、メジャーデビューシングル「HUGs」「NO WAY!! fest. 粗品」「I ♡ YOU BABY !!」、ライブでの人気曲「PALEHELL」「RAMBLE feat. Msato」他、全12曲を収録予定。
CDは、アルバム通常盤と、アルバムにインディーズ時代のベスト盤をカップリングした2枚組の2形態でのリリースとなる。
アルバムを引っ提げてのワンマンツアー＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞も開催決定。このツアーはバンドとして初となるワンマンツアーになっている。オフィシャルファンクラブ『PALE GARDEN』では、会員限定のチケット先行予約もスタートする。
◼︎リリース情報
「NO WAY!! feat,粗品」
Streaming＆Download：https://asab.lnk.to/no_way
「I ♡ YOU BABY !!」
2025年11月5日（水）配信リリース
Pre-add / Pre-save：https://asab.lnk.to/iloveyoubaby_pre
1stアルバム『PALEDUSK』
2025年11月26日（水）発売
CD予約：https://asab.lnk.to/Paledusk_1stAL_PALEDUSK
アルバム+インディーズ・ベスト 2枚組
初回特典：ステッカー封入
品番：RZCB-87191〜2 価格：\6,500（税込）
アルバム
初回特典：ステッカー封入
品番：RZCB-87193 価格：\3,300（税込）
＜What is Paledusk?? TOUR 2026＞
2026年2月15日 (日) 福岡 LIVE HOUSE Queblick
2026年2月17日 (火) 奈良 NEVER LAND
2026年2月18日 (水) 京都 ROKA
2026年3月12日 (木) 岐阜 Yanagase ANTS
2026年3月13日 (金) 石川 LIVE HOUSE vanvanV4
2026年3月17日 (火) 静岡 Shizuoka UMBER
2026年3月18日 (水) 兵庫 太陽と虎
2026年3月19日 (木) 広島 Hiroshima CAVE-BE
2026年3月22日 (日) 神奈川 F.A.D YOKOHAMA
2026年3月23日 (月) 千葉 千葉LOOK
2026年3月24日 (火) 宮城 MACANA
2026年3月26日 (木) 岩手 the five morioka
2026年3月27日 (金) 秋田 LOUD AFFECTION
2026年3月29日 (日) 北海道 KLUB COUNTER ACTION
・チケット代
スタンディング 5,000円(税込)
・先行受付
（1）ファンクラブ先行：2025年10月8日 (水) 18:00 〜 10月14日 (火) 23:59
（2）オフィシャル最速先行：2025年10月18日 (土) 18:00 〜 10月27日 (月) 23:59
（3）プレリザーブ：2025年11月1日 (土) 18:00 〜 11月5日 (水) 23:59
・一般発売日
2025年11月15日 (土) 10:00〜
＊オフィシャル最速先行〜一般発売
販売URL https://w.pia.jp/t/paledusk2026/