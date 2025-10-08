7日、佐渡市の山中で身元不明の男性の遺体が発見されました。警察は、9月28日に遭難した男性の可能性が高いとみて調べを進めています。



警察によりますと、7日午前10時30分ごろ、登山者から「山中に人が倒れている。反応がない」などと警察に通報がありました。登山者の案内で佐渡市和木の山中を捜索したところ、警察官が登山道からかなり離れた場所で仰向けで倒れている男性の遺体を発見しました。



男性の遺体は、身長約175cm、体格は中肉で年齢は70～80歳ぐらいです。チェック柄の長袖シャツや茶色のズボン・茶色のような登山靴を身に着け、近くには紫色のリュックサックが置かれていました。遺体は腐敗が少し進んだ状態で目立った外傷はありません。



佐渡市では、9月28日に神奈川県川崎市の80代男性が遭難し行方不明となっていて、警察は遭難した男性の可能性が高いとみて身元の確認を進めています。