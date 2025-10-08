日本クラウン内の音楽レーベル「PANAM」が、これまでリリースされた珠玉の名曲たちを様々なアーティストのリメイクカバーで次世代に歌い継いでいく企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」。

この第2弾となるGOOD BYE APRIL with 南佳孝による「LADY PINK PANTHER」が本日10月8日より音源配信がスタートした。

「LADY PINK PANTHER」は、1976年12月5日にリリースされた鈴木茂の2ndアルバム『LAGOON』に収録されており、今回はPANAM所属のGOOD BYE APRILがリメイク。

ティン・パン・アレー（細野晴臣、鈴木茂、林立夫、松任谷正隆による音楽ユニット）の1stアルバム『キャラメル・ママ』収録曲「ソバカスのある少女」に参加した南佳孝がゲストボーカルで参加という豪華布陣にて制作された。

レコーディングの模様を切り取ったミュージックビデオも公開され、音源制作を終えた南佳孝は「若い人たちと仕事をするのは楽しい。頭が柔らかくなるような気がする。低域の音程を取るのはあまり得意ではないけど、こんな機会がなかったらチャレンジすることもなかった。ありがとう」とコメントしている。

倉品翔（GOOD BYE APRIL）は、「『プールサイド』(1978年にリリースされた南佳孝氏の楽曲)をカバーするくらい大ファンだった佳孝さんとのデュエットは、佐橋さんプロデュースのもと、今も鮮明に思い出す極上のスタジオワークでした。愛聴盤「LAGOON」から”LADY PINK PANTHER”、本気のボサは15年目の今だからできたカバーだと思います。みんなでせーの録りのオケ、佳孝さんと同時に歌った歌、その空気感ごとお楽しみください。祝PANAMレーベル55周年、一員になれて光栄です。」とコメントした。





PANAMレーベル生誕55周年企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」

■第1弾

藤井フミヤ with 南こうせつ「僕の胸でおやすみ」

2025年9月17日配信リリース

各音楽配信サイト：https://lnk.to/bokunomunedeoyasumi ■第2弾

GOOD BYE APRIL with 南佳孝「LADY PINK PANTHER」

2025年10月8日配信リリース

各音楽配信サイト：https://lnk.to/ladypinkpanther