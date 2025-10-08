¥¸¥ã¥Ã¥¸°µåÂÇ¤ÁÃÆ¡¢B¥¸¥§¥¤¥ºÈÖµ¼Ô¤ÏÃ¦Ë¹¤Î¤ß¡ÖËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤«¤â³°¤ì¤¿µå¡Ä¡×
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£Éé¤±¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Î°ìÀï¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬4²ó¤ËÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÈÖµ¼Ô¤âÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡£Âè3Àï¤â3²óÉ½½ªÎ»¤Ç5ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3²óÎ¢¤Ë2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ3ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤ËÂçË¤¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º3ÈÖ¼ê¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆâ³ÑÂ®µå¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬º¸Íã¥Ý¡¼¥ë¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Îº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÂè1¹æ¤Ç6-6¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¾×·â¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÈÖµ¼Ô¤âÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥Þ¥»¥½¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Æâ³Ñ¡¢¤·¤«¤â¥×¥ì¡¼¥È¤«¤é³°¤ì¤¿»þÂ®100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë¤Îµå¤òÂª¤¨¤¿¡×¡Öº£µ¨¤ÎMLB¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë