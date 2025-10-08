地区シリーズ第3戦

米大リーグ・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は7日（日本時間8日）、本拠地でブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に「2番・右翼」で先発出場。4回に値千金の同点3ランを放った。ニューヨークメディアや地元ファンも歓喜している。

3回裏に2点を返して3-6と3点を追う4回。ついに大砲が目覚めた。1死一、二塁で迎えたジャッジの第3打席。99.7マイル（約160.4キロ）のストレートを豪快に振り抜くと、高く舞い上がった打球が、左翼ポールに直撃。待望の今ポストシーズン第1号で6-6の同点に追いついた。

起死回生の3ランに地元メディアも歓喜。米ポッドキャスト「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門番組「トーキン・ヤンクス」公式Xが「アーロン・ジャッジが試合を同点に！」と喜びの声をあげると、米ニューヨーク州地元局「スポーツネット・ニューヨーク」のヤンキース専門Xも「アーロン・ジャッジがゲーム3で試合を同点に!!!!」と伝えると、ファンからコメントが殺到した。

「私たちが生きている間に、こんなすごい打者はもう二度と見られないだろう」

「ジャッジがついにやった！」

「今夜どうなろうとヤンキースがこの試合やシリーズに負けてもジャッジを責めることはできない」

「自分でも知らなかった場所にまで鳥肌が立った！」

「今から挽回だ」

「これこそ我らのキャプテン！」

劣勢が続く中飛び出した一発に、称賛の声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）