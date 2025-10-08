「誰かと思った」 カジサックの美人娘16歳、別人のように“激変”
人気YouTuber・カジサックとしても活躍する梶原雄太（キングコング）の長女・梶原叶渚が、7日までにインスタグラムを更新。別人のようなショットを披露した。
【写真】「誰かと思った」 カジサックの美人娘16歳、別人のように“激変” 普段の姿も（10枚）
連日、SNSでは自身の姿を投稿し「透明感凄すぎる」「アイドルみたい」などの声が寄せられている叶渚。ユニクロキッズのモデル姿も話題に。
今回は「@yuuri_fukuse さんにメイクしていただきました いつもと違う自分になれてとーっても楽しかったです 本当にありがとうございました」と、派手な姿に激変したショットを複数枚投稿。ファンからは「誰かと思った」「どんな系統でも似合う」「クールビューティ」などの声や、数多くの「いいね！」が寄せられた。
叶渚は、2023年1月に小中学生向け雑誌「Cuugal」（角川春樹事務所）のイメージモデルに就任。2024年5月にはYouTubeで女優デビューを発表すると、同年8月には芸能事務所「スターダストプロモーション」への所属を発表。以後、活躍の幅を広げている。
引用：「梶原叶渚」インスタグラム（@kanna_mame）
