日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』、“おひな”のキス顔ショット公開
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、先行カット第9弾として、ルームウェア姿のショットが解禁された。
【写真】河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』、4種の表紙をイッキ見！
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
先行カット第9弾はハートのセットアップを着てバスタブにちょこんと座る愛くるしい“おひな”をお届け。ロケの出発前、デンマークでは古くからハートのモチーフが親しまれているというエピソードをキャッチした“おひな”が現地で着たいとチョイスしたルームウェアがとってもお似合い！ 写真集本編には、この衣装でぴょこぴょこ動き回る“世界一可愛い生き物”を収録。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
