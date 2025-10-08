8日（水）は、伊豆諸島では暴風や高波の特別警報が発表される可能性があります。家屋が倒壊するほどの猛烈な風に厳重警戒が必要です。

【8日（水）の天気】

非常に強い勢力の台風22号は日本の南を北上中で、夜遅く〜翌朝にかけて伊豆諸島南部に最も接近する見込みです。伊豆諸島では夜間の大雨となり、翌未明〜昼前には線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。また、家屋が倒壊するほどの猛烈な風が予想され、暴風や高波の特別警報が発表される可能性があります。暗くなる前に避難を済ませ、夜は頑丈な建物のなかで過ごすようにしてください。

●予想24時間雨量（9日昼まで、多いところ）

伊豆諸島 300ミリ

※線状降水帯が発生した場合は、さらに雨量が増えるおそれがあります。

●予想最大瞬間風速

（8日）

伊豆諸島 35メートル

（9日）

関東 35メートル

伊豆諸島 70メートル

北海道や日本海側の雨はやむところが多いですが、寒気が流れ込んで北海道の山では雪の降るところがあるでしょう。太平洋側の地域では日差しの届いているところが多いですが、台風周辺の湿った空気の影響で、夜は関東や東海の沿岸部でにわか雨がありそうです。

【予想最高気温】（前日差）

札幌 22℃（＋4）

仙台 26℃（＋6）

新潟 25℃（-1）

東京 28℃（＋3）

名古屋 30℃（＋3）

大阪 31℃（±0）

鳥取 27℃（-2）

高知 32℃（＋1）

福岡 29℃（±0）

那覇 32℃（±0）

【週間予報】

■西日本・沖縄

9日（木）以降、晴れる日が多いですが、3連休には新たな台風が近づくおそれがあります。最新の気象情報を確認してください。沖縄は10日（金）以降、くもりや雨の日が多くなるでしょう。各地で、まだしばらく30℃前後の暑さが続く見込みです。

■北日本・東日本関東沿岸部では9日（木）午前中にかけて雨が降り、風も強まる見込みです。北日本は9日（木）から一気に寒くなりそうです。10日（金）は晴れるところが多いでしょう。12日（日）は低気圧が近づいて、北日本や北陸で雨が降る予想です。