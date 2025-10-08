ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§ÌÀ¤«¤¹¡ÖÄ¹ÃË¤ÏÉ×»÷¡×¡Ö¼¡ÃË¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð»º¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢»Ò¤É¤â¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ø³«¡Ê¤Û¤«10Ëç¡Ë
¡¡9·î30Æü¤ËÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¡£½Ð»ºÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÁÐ»ÒÃË»Ò¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ5¥¥í°Ê¾å¡ª¤¬ÇúÃÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥¢¤¹¤®¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤¿°ìÆü¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂà±¡Á°¤ÏÉÔ°Â¤ÇÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¡Âà±¡¸å¤Ï¿Í¤¬Í¥¤·¤¤¡¢¤È¤«¤À¤±¤ÇÎÞ¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡ÖÁÐ»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤Ç¤âÎÞ¤Ç¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½Ð»º¤Î´î¤Ó¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÄ¹ÃË¤Ï¹õÈ±¤Õ¤µ¤Õ¤µ¡¡É×»÷¤À¤±¤ÉÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ë¤È±É»Ò¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¼¡ÃË¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤ËÊÂ¤ÖÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤«¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæÀî¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¥Þ¥Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤ÊÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç°é¤Æ¤¿¤Î¡¢¤Û¤ó¤ÈÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÀîæÆ»Ò¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
1985Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£YouTube¤Ë¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Îµó¼°¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤È¿·»öÌ³½ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤âSNS¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÃæÀîæÆ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷shoko55mmts¡Ë
