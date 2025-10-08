170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、オフショルのラグジュアリーなワンピに絶賛の嵐
「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が8日、自身のインスタグラムを更新し、オフショルダーのラグジュアリーなワンピース姿で夜景がきれいなテラス席を満喫する姿を公開した。
【写真】まるでボンドガール！ 170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音のワンピース姿 過去のスタイル抜群水着姿も
170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し、注目を集めている。先日は水着姿を披露し話題を呼んだ。
今回は「テラス席がちょうど良い季節になってきたね〜」と綴りながら、夜景が見えるテラス席で、マティーニのグラスを傾ける姿を公開。
コメント欄には「テラスでカクテルはオシャレですね」「宇宙一美しい」「この撮影アングル、めっちゃ完璧だね」「可愛いー」「バックの夜景より、更にほかのんが美しい」といったコメントが寄せられている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
