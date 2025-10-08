37ºÐ¥â¥Ç¥ë¼Â¶È²È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¢ª£¶Ç¯¸å¤Î·Ð±Äµ¬ÌÏ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
22Ç¯10·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¼Â¶È²È¤ÎµÜºêÎï²Ì¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï²½¾ÑÉÊ¤äÈþÍÆ´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤òÊ£¿ô·Ð±Ä¤·¡¢Ç¯¾¦25²¯±ß¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ëµÜºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¶Ì¤½Ï»ù¤ÎÌ¼¤òÇ¥¿±Ãæ¤ËÎ¥º§¤ò¤·¡¡·ÐºÑÅªÆÈÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿2019Ç¯¡£¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö6Ç¯¸å¤Î¤¤¤Þ¡¡¼Ò°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤Ä¤¤¤Ë50¿Í±Û¤¨¤Ç¶ÈÌ³°ÑÂ÷´Þ¤á¤ë¤È100¿Í±Û¤¨¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¼«¤é¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¾å¼ê¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¡ÃçÎÉ¤¤Í§Ã£¤ÏËÜÅö¤Ë°ì°®¤ê¡¡¿ô»ú¤¬¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢ÆÃ¤ËÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¿¤À°ì¤Ä¾ù¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¹ç¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿µÜºê¤µ¤ó¤Ï21Ç¯12·î¤Ë¹õÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯7·î¤ËÂè4»Ò¡¢24Ç¯9·î13Æü¤ËÂè5»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
24Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Åö»þ¤Î¶ìÏ«¤ò²óÁÛ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¸µ¡¹À¸³è¿å½à¤¬¹â¤¤¤«¤éÎ¥º§¸å¶âÁ¬Åª¤ËÂçÊÑ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â½îÌ±¤è¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤â²æËý¤·¤Æ»Ò¶¡¤Ë¿©»ö¤¢¤²¤Æ¤¿»þ´ü¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÃù¶â¤¬100Ëü¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Öµ¯¶È¤¹¤ë»þ¡¡²ñ¼Ò¤Î»ÊË¡½ñ»ÎÂå¤â½Ð¤¹¤ÎÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÄê´¾¤È¤«½ñ¤¤¤ÆÀáÌó¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Çµ¯¶È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤À¤«¤éËèÆüËÜÅö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¡·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ª¡¡Æ§¤óÄ¥¤ì¤ë¡¡ËèÆüµã¤¤¤ÆËèÆü¿É¤¯¤Æ»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ¡Ø¹¬¤»Ãù¶â¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃù¶â¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£