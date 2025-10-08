¹â»ÔÁáÉÄ»áWLBÈ¯¸À¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¤¬¶ì¸À¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤¬¡Ø¤À¤«¤é£ÚÀ¤Âå¤Ï¥À¥á¡Ù¤È¤«¡×
¸µNHK¿¦°÷¤Ç¾Ð²¼Â¼½ÎÂåÉ½¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¡Ê32¡Ë¤¬¡¢7ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖAbema Prime¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬½¢Ç¤¸å¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¡¢À¯¼£²È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÁ´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤ÇÁ´°÷»²²Ã¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ãÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤À¤Ã¤Æº£¡¢¿Í¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦Á´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤¯¤·¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¾å¤Ê¤É¤Ç»¿ÈÝ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
²áµî¤Ë¹â»Ô»á¤ÈÂÐÃÌ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡¢¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¤âÈ¯¸À¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¹â»Ô¤µ¤ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í¤¬¡¢º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸À¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹â»Ô»á¤Î¶»Ãæ¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢µ¿Ìä¤ò¤Ê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÄÌ¤Î¹â¶¶¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¤¬²áÏ«»à¤µ¤ì¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÀ¤ÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¯¤Êý²þ³×´ØÏ¢Ë¡¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È´ë¶È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¸À¤¦¤È¡¢»ä¤Ï°äÂ²¤ÎÊý¤È¤«¤¬À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÊý¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥È¥Ã¥×¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Éô²¼¤Î¿Í¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¤Þ¤¿¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËX¤È¤«¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤È¤«¤¬¡Ø¤À¤«¤éZÀ¤Âå¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡Ø¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÆüËÜ¤Ï¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¹Í¤¨¤ÆÄº¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¹â»Ô»á¤Î¿¿°Õ¤òÄ¶¤¨¤¿µÄÏÀ¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£