桃月なしこ「ヤングガンガン」

桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。

また、MBS/TBSドラマ『灰色の乙女』では海堂菫役、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』では三枝朱音役、BS松竹東急水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』では本栖ゆずな役として出演。日本テレビショートドラマ『セイサイのシナリオ』では主演・大鳥明日実役を務め、今年3月に関西テレビで放送され、世界配信もされているアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』にも出演。今夏は、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』に木瀬あやか役、FOD/フジテレビ『エリカ』に小田美緒役として出演している。

桃月なしこ コメント

◆「ヤングガンガン」表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます！

前回の掲載が3月だったので、こうして年内に2度も表紙を飾らせていただけたことをとてもうれしく思います。

また、今回も「不器用な先輩。」とのコラボになるのですが、初めてご一緒させていただいた時には、こんなに何度もコラボさせていただけるとは思っていなかったので、本当にすてきなご縁に感謝しています。

◆今回はどのような撮影でしたか？

「不器用な先輩。」のアニメ化を記念して、コラボ撮影をさせていただきました。

撮影地は大分県別府市の「鉄輪（かんなわ）」という場所だったのですが、実はキャラクターたちの名前は温泉地に由来しているそうです。

そのため、すてきな露天風呂での撮影もあり、とても気持ちよく楽しい時間を過ごすことができました。

◆アニメもいよいよ放送がスタートされましたね。

そうなんです！

漫画を読んでいた時から「鉄輪さんたちが動いてしゃべったら、絶対にかわいいだろうな」と思っていたので、アニメ化が決まったと聞いた時からずっと楽しみにしていました。

実際に放送を観てみたら、やっぱり皆本当にかわいくて、これからの展開がますます楽しみです。

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんが応援してくださるおかげで、このように一年足らずで再び表紙を飾ることができました。

これからももっとたくさんの表紙を飾れるよう頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！

カメラマン／佐藤佑一

