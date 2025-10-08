第１子妊娠中のタレント・まつきりなが、マタニティーフォトを公開した。

８日にインスタグラムを更新し「臨月になりました」と題して投稿。「マタニティフォトを当初撮るつもりがなかったけれど、初めての妊娠という人生の節目に、こうして撮影する機会をプレゼントしていただけて、思い出に残しておいてよかった…！とデータをいただけて思いました」と大満足。

「式を挙げる予定も今の所特に考えていなかったけど、今回可愛いドレスを着せてもらって、ドレス着るのもいいなぁ♡って想像してもうた」と、白ドレスにテンションアップ。「機会を作って下さったｓｔｕｄｉｏ ａｉｍの皆様、所属事務所の代表に大感謝です！ありがとうございました」とつづり「臨月くるまで本当色々あった…！出産ドキドキ。あとは気合い！！！！！！！」と赤ちゃんの誕生を楽しみにしていた。

写真を見たフォロワーは「なんて可愛い妊婦さん」「ほんとに美しいし、可愛くて素敵すぎ。もうママのお顔だ」「美しすぎる〜」「綺麗です」「旦那さんが羨（うらや）ましい」「お腹大きくなりましたね」とほれぼれしていた。

まつきは今年７月にお笑いコンビ「コットン」きょんとの結婚と第１子妊娠を発表した。