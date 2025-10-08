NEXCO中日本は2025年10月6日、中央道の上野原IC〜大月IC間の下り線にて、「左ルート」を閉鎖するリニューアル工事を来年1月から実施すると発表しました。

【大胆すぎるルート出現！】これが中央道「左ルート閉鎖」工事の概要です（地図／画像）

2026年1月6日から3月31日まで（一部期間除く）のあいだ、下り線の左ルートを昼夜連続で閉鎖し、その途上にある「中野橋」の老朽化した床版（舗装が載る道路の床板部分）の取り替え工事を行います。

同区間の下り線の一部は、右ルートと左ルートに分かれて計4車線が確保されていますが、2車線分がまるまる閉鎖。これに伴い3月7日、14日土曜の昼前に最大3km、通過に15分以上かかる渋滞が予測されています。

左右ルートの分岐点近くには談合坂スマートICがあり、その一般道からの入口は通常、左ルートのみに接続しますが、左ルート閉鎖中は本線や分離帯を横断する形で右ルートへの接続路を確保します。

ただし、2月から3月にかけての3連休および3月最終の土日については、左ルートの閉鎖を解除し、1車線規制とします。この規制時の渋滞は発生しない予測だそうです。

今回閉鎖される下り線の左ルートは、1969年に開通した当初からの「下り線」で、下り線の右ルートはかつての「上り線」でした。交通量の増加に伴い拡幅が必要となったものの、トンネルの拡幅が難しいことから、上り線用に片側3車線の新道を建設し、従来の上り線を下り線に転用したのです。2003年までに完成したこの改良により、下り線は左右ルートに分かれるようになりましたが、計4車線が確保されました。