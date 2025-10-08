くれまぐ・浅見めい、肩出しコーデに「セクシーな羽織り方」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとの浅見めいが7日、自身のInstagramを更新。肩出しスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】浅見めい、セクシーな羽織りで大胆肩出し
浅見は街中で撮影された写真を投稿。白のキャミソールインナーに黒の羽織りを合わせたコーディネートを披露した。羽織りを肩下まで下げ、美しい肩をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「おしゃれ」「セクシーな羽織り方」「透明感すごい」「センス抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
