桃井かおり、手作りおでん披露「椎茸入り珍しい」「出汁がしみしみで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】女優の桃井かおりが10月7日、自身のInstagramを更新。手作りのおでんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】桃井かおり、椎茸入りの手作りおでん
桃井は、椎茸や大根などが入った手作りおでんの写真を投稿。「おでん！作ったど〜う？」と、家庭的なおでんの写真を公開している。
この投稿にファンからは「これからの時期はおでんだよね」「椎茸入り珍しい」「出汁がしみしみで美味しそう」「真似したい」「土鍋でおでんは最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
