イングランドが来年3月に日本と強化試合計画、英紙「ガーディアン」報道

サッカーのイングランド代表が、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた準備の一環として、来年3月に日本代表とウルグアイ代表との強化試合を計画していることが分かった。

最終決定はW杯出場権獲得後に下される見込み。英紙「ガーディアン」が報じている。

トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、W杯本大会の出場権獲得が目前に迫っており、すでに来年に向けた準備が進められている。特に来年3月の国際Aマッチウィークでは、これまで対戦機会の少なかった南米やアジアのチームとの対戦を模索しており、最終決定は予選突破と12月の組み合わせ抽選会の結果を待ってからになるという。

そのなかで、ウェンブリー・スタジアムでW杯出場を決めている日本とウルグアイを迎え撃つプランが「大きな可能性がある」と伝えられている。トゥヘル監督体制のイングランドは欧州勢との対戦がほとんどで、本大会前に異なるスタイルの相手と戦う必要性を感じている。直近でアジア勢と対戦したのは2022年W杯のイラン戦まで遡る。（FOOTBALL ZONE編集部）