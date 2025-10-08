松居一代、約3ヶ月ぶりブログ再開を報告 悲しいメールから受けたショック→「ここまで体に影響を及ぼすとは…」→ブログ休止→復活
俳優の松居一代（68）が7日、約3ヶ月ぶりにブログを更新し、ブログ再開を報告した。
【写真あり】松居一代が約3ヶ月ぶりブログ再開を決めたニューヨークの満月の夜
松居は7月12日に公開したブログで、自身の血圧が高いことを報告。「悲しいメールから受けたショックがここまで体に影響を及ぼすとは、、、悲しみが増してきました」としつつ、「そんなわけでございますので申し訳ございませんがすこしブログをおやすみさせてください ごめんなさいね」とブログ休止を宣言していた。
ここから約3ヶ月が経過し、7日更新のブログでは「長らくおやすみをいただき ご心配をおかけしました」「おやすみをいただいてしまうと いつから…再開をさせていただいたらいいのか…もじもじ…しておりました」としつつ、「しかし、今夜の満月の夜に決意ができました」と復活した理由を挙げた。
また、ブログ休止中にもらったメッセージについて感謝し、「みなさーーーんにたくさんの感謝をお伝えしながら… 満月様の今夜からブログ再スタートをさせてくださいね」「お世話になりますがどうぞよろしくお願いいたします みなさーーーん本当に ありがとうございます」と呼びかけた。
また8日更新のブログでは、休止の要因になった高血圧に言及。日本に帰国して、血圧を下げるために納豆を食べたことなどを報告している。
【写真あり】松居一代が約3ヶ月ぶりブログ再開を決めたニューヨークの満月の夜
松居は7月12日に公開したブログで、自身の血圧が高いことを報告。「悲しいメールから受けたショックがここまで体に影響を及ぼすとは、、、悲しみが増してきました」としつつ、「そんなわけでございますので申し訳ございませんがすこしブログをおやすみさせてください ごめんなさいね」とブログ休止を宣言していた。
また、ブログ休止中にもらったメッセージについて感謝し、「みなさーーーんにたくさんの感謝をお伝えしながら… 満月様の今夜からブログ再スタートをさせてくださいね」「お世話になりますがどうぞよろしくお願いいたします みなさーーーん本当に ありがとうございます」と呼びかけた。
また8日更新のブログでは、休止の要因になった高血圧に言及。日本に帰国して、血圧を下げるために納豆を食べたことなどを報告している。