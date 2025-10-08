◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

サッカーの「FIFA U-20ワールドカップ」はノックアウトステージの戦いがスタート。現地時間7日は1回戦2試合が行われました。

グループB1位のウクライナは、グループC3位で「各組3位の成績上位4チーム」に入ったスペインと対戦。この1戦はスペインが勝利しました

グループAを2位通過した地元チリは、グループC2位通過のメキシコ相手に4失点で敗戦し、ベスト16で大会を去ることになりました。この日はグループCの2チームがともにベスト8へと駒を進めました。

8日にはラウンド16の戦いが4試合予定されており、グループAを3連勝し首位通過した日本が登場。グループEを2勝1敗で3位通過したフランスと激突します。

▽ラウンド16

ウクライナ 0-1 スペイン

チリ 1-4 メキシコ

アルゼンチン − ナイジェリア

コロンビア − 南アフリカ

パラグアイ − ノルウェー

日本 − フランス

アメリカ − イタリア

モロッコ − 韓国

▽日本の対戦スケジュール※現地時間

〈グループステージ〉

第1節 9月27日 ○ 2-0 エジプト

第2節 9月30日 ○ 2-0 チリ

第3節 10月3日 ○ 3-0 ニュージーランド

〈ノックアウトステージ〉1回戦 10月8日 フランス