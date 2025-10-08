【サッカーU-20W杯】ラウンド16の戦いスタート スペインとメキシコが8強入り 日本はフランスと激突
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
サッカーの「FIFA U-20ワールドカップ」はノックアウトステージの戦いがスタート。現地時間7日は1回戦2試合が行われました。
グループB1位のウクライナは、グループC3位で「各組3位の成績上位4チーム」に入ったスペインと対戦。この1戦はスペインが勝利しました
グループAを2位通過した地元チリは、グループC2位通過のメキシコ相手に4失点で敗戦し、ベスト16で大会を去ることになりました。この日はグループCの2チームがともにベスト8へと駒を進めました。
8日にはラウンド16の戦いが4試合予定されており、グループAを3連勝し首位通過した日本が登場。グループEを2勝1敗で3位通過したフランスと激突します。
▽ラウンド16
ウクライナ 0-1 スペイン
チリ 1-4 メキシコ
アルゼンチン − ナイジェリア
コロンビア − 南アフリカ
パラグアイ − ノルウェー
日本 − フランス
アメリカ − イタリア
モロッコ − 韓国
▽日本の対戦スケジュール※現地時間
〈グループステージ〉
第1節 9月27日 ○ 2-0 エジプト
第2節 9月30日 ○ 2-0 チリ
第3節 10月3日 ○ 3-0 ニュージーランド
1回戦 10月8日 フランス