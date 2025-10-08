

高松東警察署

警察官などになりすまして香川県の高齢女性から現金約1100万円をだまし取ったとして高松東署は8日、マレーシア国籍で住居不定・無職の男（37）を詐欺の疑いで逮捕しました。

調べによりますと、男は共謀して1月16日から香川県内の女性（72）に何者が警察官などになりすまして電話をかけ、「暴力団幹部の捜索であなた名義の通帳や携帯電話が見つかった」「銀行から下したお金の番号を確認して、お金の流れを調べる必要がある」などと嘘をつきました。

そして、2月2日、女性宅の前に現金1086万円が入った紙袋を置かせ、だまし取った疑いです。

2月27日、女性からの被害届を受けて警察が捜査し、防犯カメラの映像などから男が紙袋を回収した疑いが強まったとして逮捕しました。男は同様の容疑で愛媛県と福島県で逮捕されていました。

調べに対し、男は「お金を受け取ったのは私がやった。電話をかけたことは分かりません」などと供述しているということです。

警察は、匿名・流動型の犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」の犯行とみて捜査しています。