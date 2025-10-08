ミャクミャク、万博閉幕5日前に“生声”で毎朝のルーチン明かす 「めざましじゃんけん」にも参加
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、8日生放送のフジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）に出演した。
【動画】『めざまし』お天気English…「EXPO」を紹介
万博閉幕（10月13日）まで残り5日。ミャクミャクは、全国ネットで貴重な生出演＆“生声”を披露して、めざましファミリーやめざましくんとかけあった。
「めざましじゃんけん」では、チョキを出した。さらに、イマドキガール・麻丘真央が「私は毎朝、生搾りのグレープフルーツジュースを飲んでいます」と言うと、ミャクミャクが「ミャクミャクは毎朝全部の目を開きます！ミャク！」と元気いっぱいだった。
ミャクミャクは、天達武史・気象予報士と林佑香と外からお天気情報も伝え、「お天気English」では「EXPO」を紹介した。
「スタジオに遊びこられて、じゃんけんしたり、お天気のコーナーにも参加できて楽しかったよ」と満足げ。特に「お天気English」を挙げて、「世界の人と触れ合ってきたから、すごく楽しかったよ」と語っていた。
『めざましテレビ』はこの日で放送8000回を達成。番組公式Xは「きょうは 大阪・関西万博の公式キャラクター ミャクミャクがスタジオに遊びにきてくれました
。そして めざましテレビは今日 放送8000回を迎えました。いつもご覧いただいている皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。これからも 『めざまし』をよろしくお願い申し上げます」とつづった。
【動画】『めざまし』お天気English…「EXPO」を紹介
万博閉幕（10月13日）まで残り5日。ミャクミャクは、全国ネットで貴重な生出演＆“生声”を披露して、めざましファミリーやめざましくんとかけあった。
「めざましじゃんけん」では、チョキを出した。さらに、イマドキガール・麻丘真央が「私は毎朝、生搾りのグレープフルーツジュースを飲んでいます」と言うと、ミャクミャクが「ミャクミャクは毎朝全部の目を開きます！ミャク！」と元気いっぱいだった。
「スタジオに遊びこられて、じゃんけんしたり、お天気のコーナーにも参加できて楽しかったよ」と満足げ。特に「お天気English」を挙げて、「世界の人と触れ合ってきたから、すごく楽しかったよ」と語っていた。
『めざましテレビ』はこの日で放送8000回を達成。番組公式Xは「きょうは 大阪・関西万博の公式キャラクター ミャクミャクがスタジオに遊びにきてくれました
。そして めざましテレビは今日 放送8000回を迎えました。いつもご覧いただいている皆さまに 感謝の気持ちでいっぱいです。これからも 『めざまし』をよろしくお願い申し上げます」とつづった。