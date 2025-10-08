お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）が7日配信のABEMA「ラブキャッチャージャパン2」に出演。若手時代の後悔について告白する場面があった。

「ラブキャッチャージャパン」は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ“正体”を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。

スタジオで「過去の恋愛での後悔」をテーマにトークを展開した。若手時代の後悔エピソードを語り始めた。

20代前半のある日、大阪城周辺で飲んでいたという。別で飲んでいた女の子2人組と合流すると、1人の女の子が可愛くてリリーは思いを寄せた。その場で連絡先も手に入れた。

しかしそこから数週間後にその女性から「2万円貸してくれない？」と連絡が届いた。好かれたい思いから2万円を貸したが、そこからその女性とは連絡が取れなくなってしまったと告白した。

スタジオからは「本気の後悔のやつじゃん！」とツッコミの声も上がった。リリーは「若手の2万円は大金。当時払えるのは2万円ギリギリだった」と回想した上で、「まだ連絡が来ることを待ってます」とコメントを残して、この話題を締めた。