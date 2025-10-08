フジテレビ系新ドラマ「新東京水上警察」が７日、スタートした。初回は、海上で切断された人の指が入った発泡スチロールが発見される。事件を疑う水上警察に、「次は自分が殺される」と訴えた老婆が登場。その老婆を演じた俳優にネットも驚きの声が上がった。

切断された人の指が入った発泡スチロールを発見した水上警察は、発泡スチロールに記されたナンバーから、豊洲にある老人施設から出された発泡スチロールだと割り出す。

施設を訪問した碇（佐藤隆太）と日下部（加藤シゲアキ）を柱の陰から食い入るように見ていた老婆がいた。パーマのかかったグレーヘアを振り乱し、突然日下部の前に立ちはだかり「助けて！警察の人よね？私の番なの！次は私が殺される！」と絶叫する。

警察で事情を聞くことになり、福留洋子と名乗る施設居住者は「本当に人が殺されてるの！」「怖かった！」など、髪を振り乱して主張。施設の中で人が殺されており、指はその遺体から自分が切断したと告白。それを発泡スチロールにいれ、外に流したといい、外部に犯行を知らせなければ次は自分が殺される…と叫ぶ。

この髪を振り乱した老女を演じたのが柴田理恵。普段はひっつめヘアにメガネがトレードマークだが、今回はグレーのパーマのロングヘアに、メガネはなし。スッピン姿で一瞬誰だか分からない程だ。

ネットでも髪を振り乱したスッピン姿に柴田と分からない人も多かったようで「誰かと思ったら柴田理恵。すごいな」「あのおばあちゃん、柴田理恵だったんだ。スゴっ」「第１話の１番の衝撃。あのおばあちゃんは我らの柴田理恵」「ＭＶＰ柴田理恵」「あの婆さん柴田理恵？全然分からなかった。スゴいわ〜」などの声が上がっていた。