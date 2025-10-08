¹Åç¡¦ÆóËó´¶Æ°¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¾Æ¤Æù¡¡ºÇ¾åµé·§ËÜ¤¢¤«µí¡Ö±ä¼÷µí¡×»ÈÍÑ¡¡¹Åç»ÔÃæ¶è¤Î¡Ö¾ÆÆù¤¨¤ó¤¸¤å¡×
¡¡¥«¡¼¥×Áª¼ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÖ¥Ø¥ëÈÖµ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥°¥ë¥á´ë²è¡£º£²ó¤ÏÆóËóæÆ°ìÆâÌî¼ê¤¬¤ªÁ¦¤á¤¹¤ë¡Ö¾ÆÆù¤¨¤ó¤¸¤å¡×¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶è½½Æü»ÔÄ®¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¹Åç¤Ç¤Ï³°¿©¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤ÆóËó¤¬¡Ö¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅ¹¤Ç¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÄ¾Á°¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡£¡Ö¤ªÆù¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È°ÊÍè¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹Ì¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¨¤ó¤¸¤å¡×¤È¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¤Î¤¢¤«µí¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê°é¤ÆÊý¤Ç»Å¾å¤²¤¿ºÇ¾åµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö±ä¼÷µí¡Ê¤¨¤ó¤¸¤å¤®¤å¤¦¡Ë¡×¤Î¤³¤È¡£ÀÖ¿È¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤ê¡¢»é¤Ï·Ú¤ä¤«¡£¾å¼Á¤ÊÀÖ¿ÈÆù¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊµíÆù¤À¡£¤½¤Î´õ¾¯À¤Ï¹â¤¯¡¢¹ñ»ºµíÁ´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«£°¡¦£·¡ó¡¢ÏÂµíÁ´ÂÎ¤Ç¤â£´¡ó¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢£Õ£Ó»º¤Îµí¥¿¥ó¤ò½ü¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆùÎÁÍý¤Ë±ä¼÷µí¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¹â¶¶¿¿¸Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±ä¼÷µí¤À¤±¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¤¦¤Á¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢Æù¤Î¼Á¤äÌ£¤ï¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊÌÜ¤Ï¡Ö¤«¤¿¤Þ¤ê¾Æ¡×¡£Ãº²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤«¤ì¤¿Æù²ô¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤¦¤Þ¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ä¡£ÆóÉÊÌÜ¤Ï¹ÅçÌ¾Êª¡Ö¥³¥¦¥Í¡×¡£·Ú¤¯¤¢¤Ö¤Ã¤¿Æù¤Ç¥µ¥é¥À¤ò´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Æ±Å¹¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È³Ú¤·¤á¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»°ÉÊÌÜ¤Î¡ÖÀ¹¹ç¤»¡×¤ÏÀÖ¿È¡¦¥«¥ë¥Ó¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ò¥¿¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¡£Ãæ¤Ç¤â¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¿·Á¯¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É½¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤ÈÉ¾È½¤À¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÆù¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Å¹¤ò¹½¤¨¤ë½½Æü»ÔÄ®¤Ï¡¢¹Åç¤ÎÈË²Ú³¹¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤Þ¤ÀÆü¤âÀõ¤¤Ãæ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Å¹Ä¹¤ÎÆ£°æ°ì¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÅ¹¡¢Ã¯¤«¤ËÁ¦¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀÜµÒ¤Î»ÅÊý¤äÆù¤ÎÀÚ¤êÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤È³Î¤«¤ÊÌ£¤Ç½ù¡¹¤ËÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Å¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÆóËó¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ã¸ñ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤µ¤â¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£À¤´Ö¤Ï¤³¤ì¤«¤éËºÇ¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¡£°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±ä¼÷µí¤ÈÃúÇ«¤Ê¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¹Åç¤ÎÌë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¹â¶¶ÎÃÂÀÏ¯¡Ë