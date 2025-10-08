『フィニアスとファーブ』ミープ登場の新エピソードを日本初放送！特別編成が決定

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中のディズニー・チャンネルは、10年ぶりに新シーズンの放送がスタートした『フィニアスとファーブ』より、ファンに人気のキャラクター“ミープ”が出演する新エピソード「ミープ物語：セントルイスのミープ」を日本初放送！ これを記念し、ミープの出演回をまとめてお届けする特別編成「フィニアスとファーブ 新作ミープ祭り！」を10月13日（月・祝）に放送する。

フィニアスとファーブ 新作ミープ祭り！

『フィニアスとファーブ』は、天才的な頭脳と想像力を持つ兄弟フィニアスとファーブの夏休みを描くディズニー・チャンネルのオリジナルシリーズ。

天才的な頭脳と想像力を持つ二人は、裏庭に巨大なジェットコースターを作ったり、博物館のタイムマシンで時空を飛び越えたりと、自由研究の幅を超えた壮大な発明品の数々で多くの人の夏を楽しませてきた。今年8月に10年ぶりに新シーズン（シーズン5）が到着し、日本でも巨大ガチャイベントや、エージェントPが初来日して日本最速上映会が実施されるなど、大きな盛り上がりを見せた。

これまで3度のエミー賞を受賞しているが、さらにパワーアップして帰った来た新シーズンも好調な成績を残しており、全米映画批評サイト「Rotten Tomatoes」では評論家から100パーセントの高評価を記録。さらに一般のオーディエンススコアは95パーセントを獲得するなど、高い評価を得ている。

個性豊かなキャラクターがそろう『フィニアスとファーブ』だが、主要キャラクターに負けない存在感で人気を集めているのが宇宙警察のエージェント「ミープ」。愛らしい見た目ながら、口ひげの翻訳機をつけると意外とかっこいいというギャップが魅力の彼が、なんと新シーズンで再び戻ってくる！ そこで日本初放送となるシーズン5の新エピソード「ミープ物語：セントルイスのミープ」の放送を記念して、ミープの初登場回から宿敵ミッチとの対決を振り返る特別編成「フィニアスとファーブ 新作ミープ祭り！」を実施。さらにこれまで放送したシーズン5のエピソードと、映画『フィニアスとファーブ／ザ・ムービー』も放送する。ミープが大活躍するエピソードをディズニー・チャンネルでまとめておさらいしよう。

第145話「ミープ物語：セントルイスのミープ」（日本初放送）

フィニアスとファーブの姉キャンディスの元にミープが現れる。ミープは宿敵ミッチの悪巧みを知ったものの、味方が信用してくれないため、懲らしめのプロであるキャンディスの助けを借りに来たのだ。ミッチは財宝を見つけだし、それを元に犯罪帝国を築こうとしているらしい。ミープの考えでは、その財宝は地球に眠っている。そこでキャンディスやフィニアスたちは、理論上の第5の季節を現実に展開させ、ミッチをおびき寄せることにするが…。

▼放送スケジュール10月13日（月・祝）12：00〜18：30

日時番組名備考12:00〜13:30『フィニアスとファーブ/ザ・ムービー』13:30〜13:55第 137 話「野外パーティーで夏を祝おう/曇りときどきママ」13:55〜14:20第 138 話「サブマリンサンドイッチ・サブマリン/運転免許は何のため?」14:20〜14:45第 139 話「ドライ・アナザーデイ/自滅のセラピー」14:45〜15:10第 140 話「クルッピー・マクルーリフェイス /パパの本棚」15:10〜15:35第 141 話「マイクロチップにご用心/タダの実習生?!」15:35〜16:00第 142 話「オーロラを見よう!/炎のファイヤーサイドガールズ」16:00〜16:30第 143 話「キャンディスの着ぐるみ/エージェント T」16:30〜17:00第 144 話「オウカの帽子店/演技の訓練」17:00〜17:30第 33 話「ミープの隠された真実」 17:30〜18:00第 92 話「ミープにめぐり逢えたら」18:00〜18:30第 145 話「ミープ物語:セントルイスのミープ」【日本初放送】

（海外ドラマNAVI）

