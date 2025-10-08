「MATSURI 1st コンサートツアー 祭 〜大千穐楽〜」

10月8日(水)に待望の2ndシングルル「アガベの花」をリリースする昭和歌謡グループ・MATSURI。

"昭和歌謡・昭和ポップスを現代に"というコンセプトを掲げ、秋元康プロデュースのもと、今年1月にメジャーデビューを果たした彼らは、継続的に出演しているお昼のバラエティ番組「ぽかぽか」での生歌唱も大きな支持を集めており、その注目度は日に日に高まりつつある。

そんなMATSURIは、初の全国ツアー「MATSURI 1stコンサートツアー 祭」から、"大千穐楽"と銘打った追加公演を8月23日に東京・J:COMホール八王子にて開催。各地で熱を蓄えてきた6人を一目見ようと多くのファンが駆け付け、初の全国行脚の成功を祝うに相応しい空間で催されたこのライブの模様が、10月11日(土)に歌謡ポップスチャンネルにてTV初独占放送される。

ライブは、橋爪健二、小野寺翼、鈴木渉の3人による力強い和太鼓演奏で幕開け。提灯や紅白幕といった"祭"感満載の舞台セットで、グループ名にぴったりの名曲「お祭りマンボ」をパワフルに披露すると、客席のボルテージは早くも急上昇だ。その後、誰もが知るヒット曲「ジュリアに傷心」「ガッツだぜ!!」の2曲をカバーし、メンバーの熱い呼びかけで観客も合唱。序盤から一気に最高潮の熱気に包まれた。

■新曲「アガベの花」の初歌唱はもちろん、成熟した大人の色気が漂う昭和歌謡の名曲カバーも多数！

この日が初披露となった新曲「アガベの花」は、切なく情熱的な歌謡サウンドに乗せたコーラスワークが絶品。一人一人の表現力豊かな歌声と、思わずマネして踊りたくなるサビの振り付けも観衆の視線を集めた。客席に降りてファンと近い距離で触れ合った「星降る街角」や「君がいるだけで」といったカバー曲のパフォーマンスも、成熟した大人の色気を放ち、熱い喝采をもたらしていく。

後半は、2人ずつのユニットコーナーが大きな見せ場に。橋爪健二＆小野寺翼は「心の瞳」、鈴木渉＆柳田優樹は「恋人も濡れる街角」、渡辺真＆松岡卓弥は「LOVE LOVE LOVE」をカバーし、三者三様のハイレベルな歌唱力が浮き彫りに...。

さらに、「ぽかぽか」でも歌唱されている「僕らの口笛」を、希望のメッセージと心のこもった歌声で届けると、「夏祭り」「YOUNG MAN(Y.M.C.A.)」「勝手にシンドバッド」と続いた怒涛のラストスパートは、客席のペンライトも激しく揺れ、会場中が熱狂。そして、メジャーデビュー曲「アヴァンチュール中目黒」で本編ラストを締めくくった。

■SHOW-WAが合流してのアンコール！総勢12名のメンバーたちの絆や関係性が滲む、何気ないトークも必見

アンコールでは、同じく秋元康プロデュースの兄弟グループ・SHOW-WAがスペシャルゲストとして登場。割れんばかりの声援が会場を揺らす中、SHOW-WAとMATSURIの合同曲「汚れちまった涙」を総勢12名でエネルギッシュにパフォーマンスした。その豪華で大迫力のステージはまさに圧巻。合間のトークパートを含め、両グループの絆と信頼関係が滲むやり取りも見逃せないポイントだ。

鳴り止まない「わっしょい！」コールに呼ばれたＷアンコールでは、メンバーが一人ずつ率直な思いを語る。

心からの感謝を述べた松岡は、「MATSURIはどこまででも行けるんだろうなって本気で思っています！」と笑顔を見せると、「僕たちまだまだこれから、武道館、紅白、どんどんのぼっていきたいと思っています！」と柳田が宣言した。

そして、ライブの本当のラストを飾ったのは、デビュー前から歌い続けてきた初のオリジナル曲「今さらカッコつけてられねえ」だ。モニターに映し出されたオーディション時の映像を背負い、夢を追い続ける情熱と飾らない人間らしさが凝縮されたナンバーを、6人が全力で歌い踊った。客席が歌詞の一節を合唱する場面もあり、大団円にふさわしい深い感動を呼び起こした。

多彩なオリジナル曲はもちろん、"祭"を思わせる賑やかなカバー曲でも盛り上がり、バラードでは高い歌唱スキルで魅了。MCでは各々のキャラクターが光るトークで笑いを誘った"大千穐楽"。MATSURIというグループの背景とカラーが存分に伝わる約2時間の公演を見れば、彼らを自然と応援したくなるに違いない。

文＝川倉由起子

