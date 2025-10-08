佐久間大介、心のケアにスヌーピーの名言「大好きな人に目を向ける方が幸せ」 今の世相も反映
Snow Manの佐久間大介、俳優の川口春奈が8日、都内で行われたヘアメイクアップアーティスト河北裕介氏がプロデュースするヘアケアブランド『＜＆be HAIR＞（アンドビーヘア）』の新商品・新CM発表会に参加した。
【写真】キュートすぎ！そろって笑顔をみせる佐久間大介＆川口春奈
佐久間はブランドアンバサダーを、川口はブランドミューズをそれぞれ務める。新商品に関連して自身の心の“ダメージケア”をしてくれるものは、という質問が。佐久間は「スヌーピーの名言」とする。
「めちゃくちゃ好きな言葉があって。『僕のことを好きじゃない誰かのことでくよくよしている場合じゃないんだ。僕は、僕を大好きでいてくれる人を大好きでいるのに忙しすぎるから』という言葉があって。この言葉を、たまたま知って。本当にいい言葉。今の世の中に合っている。気にする必要のないことを気にしがち。そういうことじゃなくて大好きな人に目を向ける方が自分にとっても幸せだし、大好きな人も幸せ。好きなタイミングで、好きな時に、好きな人だけが摂取するべきこともいっぱいある。そういうのを楽しんでもらえたら」と思いを語っていた。
＜＆be HAIR＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップから、その時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴となっている。今回、「CMC（細胞膜複合体）」に着目した「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を17日から全国発売する。新商品の発売に合わせて、佐久間と川口がそれぞれ出演する新CMを制作した。
新CMは、「ダメージに負けず、軽やかにまとまる。」というコンセプトのもと、佐久間は力強さと軽やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスで“どんな瞬間も、軽やかにまとまる髪”を、川口は花が舞う草原の中、しなやかになびく髪とやわらかな表情で“髪がまとまる心地よさ”を表現している。2本の映像を通して、一人ひとりの髪の悩みに寄り添い、ダメージヘアにやさしくアプローチする新商品の世界観を描いている。新CMを8日から公式サイト、公式YouTube、インスタグラム、X、TikTokの各SNSで8日から公開となった。
【写真】キュートすぎ！そろって笑顔をみせる佐久間大介＆川口春奈
佐久間はブランドアンバサダーを、川口はブランドミューズをそれぞれ務める。新商品に関連して自身の心の“ダメージケア”をしてくれるものは、という質問が。佐久間は「スヌーピーの名言」とする。
＜＆be HAIR＞は、ヘアケアを“髪のベースメイク”と捉え、思い通りのヘアスタイルを楽しむための美しい土台作りを提案。髪と頭皮にやさしい弱酸性処方と日本人の髪質に合わせた設計にこだわり、豊富な商品ラインナップから、その時々の髪の状態に応じた最適なケアを選択できるのが特徴となっている。今回、「CMC（細胞膜複合体）」に着目した「＆be ダメージケアシャンプー」と「＆be リペアレスキュートリートメント」を17日から全国発売する。新商品の発売に合わせて、佐久間と川口がそれぞれ出演する新CMを制作した。
新CMは、「ダメージに負けず、軽やかにまとまる。」というコンセプトのもと、佐久間は力強さと軽やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスで“どんな瞬間も、軽やかにまとまる髪”を、川口は花が舞う草原の中、しなやかになびく髪とやわらかな表情で“髪がまとまる心地よさ”を表現している。2本の映像を通して、一人ひとりの髪の悩みに寄り添い、ダメージヘアにやさしくアプローチする新商品の世界観を描いている。新CMを8日から公式サイト、公式YouTube、インスタグラム、X、TikTokの各SNSで8日から公開となった。