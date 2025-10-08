「ぎょっとする」辻希美の長女・希空、第5子との姉妹ショット公開も心配の声「首がまだ座ってないのに」
俳優の杉浦太陽さんとタレントの辻希美さんの長女・希空さんは10月6日、自身のInstagramを更新。姉妹ショットに一部では心配の声が寄せられているようです。
【写真】希空＆第5子のツーショット
ほほ笑ましい姉妹ショットですがネット上では、「首がまだ座ってないのに」「赤ちゃんのクビの角度もぎょっとする」「首を支えてあげてほしかった」と心配する声が寄せられています。
抱き方に注目集まる「18歳差姉妹です」とつづり、写真を2枚載せている希空さん。第5子の妹とのツーショットです。1枚目では太ももの上に妹を乗せて両腕でサイドから固定するような姿、2枚目では妹を両腕で優しく包み込む姿を披露しました。
生後2カ月の第5子一般的に赤ちゃんの首がすわるのは生後3〜4カ月後です。それまでは後頭部を支えて安定させるように気を付けます。辻さんは「2025年8月8日に無事第5子を出産しました」と報告しているので、今は生後2か月です。まだ首はすわっていないと思われるので、慎重な対応が求められる時期と言えるでしょう。
(文:橋酒 瑛麗瑠)