『ガンダム ジークアクス』同時パッケージ化決定！劇場先行版＆TV版 新規収録のドラマCD封入
劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』、テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（ジークアクス）が、同時パッケージ化されることが決定した。テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は全３巻で、2026年1月28日より順次発売、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』は全１巻で2026年5月27日に発売される。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』は、宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハが、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技「クランバトル」に巻き込まれるストーリー。
エントリーネーム「マチュ」を名乗るアマテは、GQuuuuuuX（ジークアクス）を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていき、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ＜ガンダム＞と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に現れ、世界は新たな時代を迎えようとしていた。
過去作のオマージュが盛り込まれたストーリー展開や、歴代キャラの登場など、往年のファンの心を掴み、SNSのトレンドを席巻するなど大きな話題を呼んでいた。
◆機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- ＜4K ULTRA HD Blu-ray+Blu-ray・DVD＞
・全1巻 価格 4K ULTRA HD Blu-ray+Blu-ray \10,780（税込）、DVD\3,850（税込）
・発売日 2026年5月27日(水)
◆機動戦士Gundam GQuuuuuuX ＜Blu-ray（特装限定版）・DVD・ディスクレスパッケージ＞
・全3巻 各巻4話収録（※ディスクレスパッケージに本編は収録されておりません）
・各巻価格 Blu-ray \19,800（税込）、ディスクレスパッケージ \8,800（税込）、DVD \6,600（税込）
・発売日・収録話数
vol.1：2026年1月28日(水)
(Blu-ray＆DVD収録話数 第1話「赤いガンダム」、第2話「白いガンダム」、第3話「クランバトルのマチュ」、第4話「魔女の戦争」)
vol.2：2026年2月25日（水）
(Blu-ray＆DVD収録話数 第5話「ニャアンはキラキラを知らない」、第6話「キシリア暗殺計画」、第7話「マチュのリベリオン」、
第8話「月に墜(堕)ちる」)
vol.3：2026年3月25日(水)
(Blu-ray＆DVD収録話数 第9話「シャロンの薔薇」、第10話「イオマグヌッソ封鎖」、第11話「アルファ殺したち」、
第12話「だから僕は…」)
★Blu-ray（特装限定版）には、各巻の収録話数に対応した画コンテ集に加え、キャストトークを収録した特典ディスクを封入！キャストトークはガンダムチャンネルにて配信済みの「キャストトーク」をそれぞれ再編集したものに加え、Blu-ray用に新規収録も実施！さらに、新規収録のドラマCDが封入されるほか、新規描き下ろしの収納ボックス＆デジジャケットの豪華仕様となっております。
