薬丸裕英、孫と過ごした“至福”の休日ショット披露「孫くんが遊びに来ました」 おもちゃ並ぶ自宅を紹介し“おじいちゃんの顔”のぞかせる
タレントの薬丸裕英（59）が6日、「至福の時」と題し自身のブログを更新。孫と過ごした休日の自宅ショットを公開した。
【写真】「孫と遊ぶのが至福の時です」おもちゃが並ぶ薬丸裕英の自宅の様子
「昨日の日曜日、孫くんが遊びに来ました」と明かし、1枚の写真をアップ。板張りの床には、5編成の電車のおもちゃが並んでいる。
なお、過去に孫が遊びに来た際も『プラレール』らしき電車や線路のおもちゃを組み立てた写真や、電車をかたどったプレートに盛り付けたかわいらしい“お子様ランチ”の写真を紹介しており、孫は“電車にハマっている”と思われる。
投稿では「孫と遊ぶのが至福の時です」とつづり、“おじいちゃんの顔”をのぞかせていた。
薬丸は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（34）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男（4）が誕生。裕英にとっては初孫となった。
