演歌歌手の丘みどりが、「怖すぎる」とつづった4歳長女の最新ショットを公開した。

【映像】「怖すぎる」4歳長女の姿＆そっくりな親子ショット

丘はこれまでにもブログで、器用にお箸を使う長女を見て笑っている写真や、後ろ姿の親子ショットなど、日常の様子を発信してきた。「お肉食べる口元 似てるぅ」「後ろ姿そっくりですね 姉妹みたい」と話題になっていた。

4歳長女の姿に「怖すぎる」

5日の投稿では、「きのう お買い物してたら少し離れたところでママー、ママー！と呼ぶ声が…慌てて振り返って駆け寄ると『ママー！背が大きくなったよねー ねぇ、ママ？抱っこしてー！聞いてる？無視しないでよぉ ねーってばぁーー』と全力でボケていました。笑」と、マネキンに話しかける長女の姿を公開。

つづけて、「ツッコむまで全力でコントしてました。『ちょっと顔とか赤いけど大丈夫？？』には店員さんも爆笑。本人は面白いと思ってやってるけど、知らない人が見たら怖すぎるから ちょっとやめといてくれる？ってお願いしときました。笑 どこで学んだん？即興コント」と、長女の行動に困惑したことも明かしている。

この投稿には、「天才 まさに神童」「ミニみどりちゃん 最年少で吉本からオファーあるかも」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）