「更に神がかって美しい」堂安律の美人妻、“本番までのブライダル美容”を公開「幸せオーラもすごい！！！」
サッカー日本代表・堂安律選手の妻である明松美玖さんは10月6日、自身のInstagramを更新。結婚式前に行った美容ケアを紹介し、注目を集めています。
【写真】明松美玖さんの美容ケア紹介
例えば、ピラティスは式の数カ月前から週2回のレッスンに加え、週3回の有酸素運動を組み合わせて無理なく体形を整え、自然なラインをキープしていたそう。その他にも、韓国式の肌管理やネイル、ヘアカラー、ボディエステなども取り入れ、全体的にバランスの取れたブライダル準備を行ったことがうかがえます。写真には、美しいウエディングドレス姿の明松さんも。
コメントでは、「みくさん美しすぎます」「みくちゃんいつもキレイで可愛いけどブライダルのお写真は更に神がかって美しいです 幸せオーラもすごい！！！」「憧れすぎます」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
ブライダルケアを紹介明松さんは「随分と時間が経ってしまいましたが、沢山リクエストを頂いた本番までのブライダル美容についてご紹介します」とつづり、3枚の写真を載せています。結婚式に向け、さまざまな美容ケアを実践したようです。
幸せいっぱいの投稿多数堂安選手と明松さんは6月に結婚披露宴、8月に挙式を終えたばかり。明松さんのInstagramには、さまざまなデザインのドレスをまとったウエディングフォトがたくさん掲載されています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
