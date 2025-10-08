日本で実写化するとしたら「ジャスミン」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「川口春奈」、1位は？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「ディズニープリンセスの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「日本で実写化するとしたら『ジャスミン』を演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。
ジャスミンは、映画『アラジン』に登場するプリンセス。個性的で意志が強く、主人公のアラジンとともに邪悪な大臣のジャファーに立ち向かいます。
2位にランクインしたのは、川口春奈さんでした。
現在30歳の川口さんは、モデルデビュー後に俳優としてのキャリアをスタート。2024年には人気ギャグ漫画を実写映画化した『聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団』にも出演しました。川口さんの美貌と心の強さは、ジャスミン役にふさわしいといえるでしょう。
回答者からは、「目が大きく魅力的な表情がピッタリ。小麦色の肌も似合いそう」（60代男性／大阪府）、「気が強そうな雰囲気や自分の考えをしっかり持っていそうなところが似ているからです」（30代女性／東京都）、「独立心がありそうな雰囲気がジャスミンに合っていると感じるため」（30代女性／埼玉県）といったコメントが集まりました。
1位を獲得したのは、中条あやみさんでした。
現在28歳の中条さんは、2011年に女性ファッション誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルオーディションでグランプリを受賞。2012年に俳優デビューを飾り、2014年の実写映画化『劇場版 零〜ゼロ〜』では映画初出演で主演を務めました。中条さんのスタイルと端正な顔立ちは、ジャスミン役にも自然と溶け込みそうです。
アンケート回答では、「上品さがありジャスミンの雰囲気に合うから」（30代男性／長崎県）、「エキゾチックな顔立ちと大人っぽい雰囲気で、王女らしい気品を表現できそう」（20代男性／鹿児島県）、「透明感のある雰囲気と、エキゾチックな美貌で異国情緒あふれるジャスミンが似合いそう」（30代男性／東京都）、「ジャスミンの中性的な顔立ちと中条あやみさんのハーフっぽい顔立ち。華やかさもあり、気品と芯の強さも演じられそうだと思ったため」（20代女性／愛知県）などの声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
