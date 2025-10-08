8日10時半、気象庁が緊急の記者会見を行い、非常に強い台風22号について警戒を呼びかけた。

【映像】予想される台風の進路

気象庁は冒頭「台風第22号は9日にかけて非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見通し。この影響で、伊豆諸島においては暴風、高波の特別警報を発表する可能性がある。これまでに経験したことのないような暴風、高波の恐れがある。最大級の警戒が必要な状況だ。一部の住家が倒壊するような猛烈な風が吹く見通しだ。暴風が吹き始める前に頑丈な建物に移動するとともに、屋内においてはできるだけ窓から離れるようにしてほしい。伊豆諸島では、線状降水帯が発生して大雨の恐れもある。土砂災害警戒区域などにおいては、暴風が吹き始める前に避難をすることが重要だ。特別警報が発表されない場合においても、記録的な暴風、高波になる恐れがある。自分の命、大切な人の命を守るため、今後の情報に十分に留意いただくとともに、地元市町村から出される避難に関する情報に従い、早めに身の安全の確保をお願いする」と伝えた。

今後の見通しについては、8日の21時にはやや北上し、伊豆諸島に近づくと説明。8日9時時点の台風の勢力は中心気圧935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50m。今後は日本の南の海上を北上し、次第に進路を東寄りに変え、9日9時には伊豆諸島の近海に到達する見通しだという。

最大風速50m、最大瞬間風速70m

暴風については、伊豆諸島を中心に8日の18時以降9日にかけて警報級の現象となる可能性が高いと見込まれるという。また、関東地方・東海地方においても、同じ期間で警報級の可能性となる状況が見込まれている。波浪も8日の18時以降9日にかけて、伊豆諸島を中心に警報級となる可能性が高いと想定されるとした。

予想される最大風速50m、最大瞬間風速70mという猛烈な風が予想され、関東地方でも海上を中心に最大風速23mが予想され、東海地方も同様。伊豆諸島においては、これまでに経験したことのないような記録的な暴風・高波が想定されているため、最大級の警戒が必要だという。

さらに風速についての解説として、令和元年房総半島台風を引き合いに出した。この時は千葉県の千葉市で最大風速が35.9m、最大瞬間風速は57.5mを観測し、千葉県内においては、住居の全壊が391棟、半壊が4000棟以上という大きな影響が出たと説明した。

24時間に予想される伊豆諸島の降水量は300ミリ

大雨については、伊豆諸島においては8日の18時以降、9日いっぱいの警戒を呼びかけた。量的な見通しは、9日12時までの24時間に予想される伊豆諸島の降水量が300ミリ。伊豆諸島においては、明日9日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとした。線状降水帯が発生した場合においては、局地的にはさらにこの予想雨量よりも増える可能性があるという。

高潮については、関東地方において、8日18時以降9日にかけて警報級の可能性がある地域があるとした。なお、伊豆諸島においては、高潮について警報級の可能性は想定されていない状況だという。

記者から「もし特別警報が発令される場合はいつ頃か」と聞かれると「今の台風の進路予想のままであれば、今日の夕方から夜の初め頃の可能性が高いと想定している」と答えた。

（ABEMA NEWS）