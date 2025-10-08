かっぱ寿司、税込690円から食べられる「かっぱのランチセット」実施店舗を142店舗に拡大

かっぱ寿司は2025年10月16日から、平日限定で16時まで提供する「かっぱのランチセット」の実施店舗を新たに49店舗拡大し、計142店舗で販売する。

「かっぱのランチセット」は、販売時間を16時までに設定し、お昼を逃してしまった人や、午後のひと息に寿司を楽しみたい人から好評を得ている。

寿司だけでなく、丼ものやラーメン、うどんなど、バラエティ豊かなメニューを税込690円〜のお手頃価格で取り揃えた。

かっぱ寿司「かっぱのランチセット」

〈「かっぱのランチセット」ラインアップ(各税込)〉

◆「えび天うどん･茶碗蒸し･いなり2個セット」690円〜

サクサク揚げたてのえび天がのったうどんに、定番人気の茶碗蒸しといなりを付けた。

かっぱ寿司「えび天うどん･茶碗蒸し･いなり2個セット」690円(税込)〜

◆「乙女鯛炙りの塩ラーメン･茶碗蒸し･いなり2個セット」720円〜

香ばしく炙った乙女鯛の甘み、旨みが溶け込んだ塩ラーメンに、店内仕込みの茶碗蒸しといなりを付けた。

※2025年10月22日までの期間限定

かっぱ寿司「乙女鯛炙りの塩ラーメン･茶碗蒸し･いなり2個セット」720円(税込)〜

◆「9種の海鮮丼あおさの味噌汁セット」990円〜

9種の海鮮を一度に楽しめる贅沢丼と、あおさの味噌汁のセット。

かっぱ寿司「9種の海鮮丼あおさの味噌汁セット」990円(税込)〜

◆「贅沢大えび天丼あおさの味噌汁セット」990円〜

天ぷら粉からこだわった店内揚げの大えび天を使った丼と、あおさの味噌汁のセット。

かっぱ寿司「贅沢大えび天丼あおさの味噌汁セット」990円(税込)〜

◆「まぐろづくし丼あおさの味噌汁セット」990円〜

中とろ･まぐろ･びん長まぐろ･ねぎとろを一度に楽しめる丼メニュー。あおさの味噌汁付き。

かっぱ寿司「まぐろづくし丼あおさの味噌汁セット」990円(税込)〜

◆「贅沢うにいくら丼あおさの味噌汁セット」2,070円〜

濃厚なうにといくらをたっぷりのせた、贅沢な丼メニュー。あおさの味噌汁付き。

かっぱ寿司「贅沢うにいくら丼あおさの味噌汁セット」2,070円(税込)〜

◆「にぎり12貫人気ネタ尽くし･茶碗蒸し･あおさの味噌汁セット」1,220円〜

まぐろ･サーモン･えびなど、人気ネタを一度に楽しめるにぎり寿司と、茶碗蒸し、あおさの味噌汁をセットにした。

かっぱ寿司「にぎり12貫人気ネタ尽くし･茶碗蒸し･あおさの味噌汁セット」1,220円(税込)〜

◆「かっぱの極み贅沢にぎり〜秋の七貫〜･茶碗蒸し･あおさの味噌汁セット」2,180円〜

中とろやうに、ぼたん海老など、極上ネタを集めた特別なにぎり寿司と、茶碗蒸し、あおさの味噌汁をセットにした。

かっぱ寿司「かっぱの極み贅沢にぎり〜秋の七貫〜･茶碗蒸し･あおさの味噌汁セット」2,180円(税込)〜

