木南晴夏、ツートーンスカートから美脚輝く 弁当・パン持参の公園ピクニック「何でもない瞬間にときめいています」【MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション】
【モデルプレス＝2025/10/08】女優の木南晴夏が8日、都内で開催された「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション」に出席。美しい脚が際立つスカートを着こなした。
木南は、ツートーンカラーのスカートにブラウンのジャケットを合わせた上品なスタイルで登場。「MARNIさんは私服でたくさん愛用させていただいていて、この秋はイエローやオレンジ、明るい茶色などの暖色を取り入れたいなと思っています」と微笑んだ。さらに秋冬には「レザーアイテムに挑戦してみたいなと思っています」と話した。
今回のポップアップのテーマにちなみ「ときめく瞬間」を聞かれると「最近急に涼しくなってきて、とても過ごしやすい気候になってきた」と切り出し「ピクニックが大好きで。お散歩をするとかピクニックをするとか、そういう何でもない瞬間にときめいています」と回答。ピクニックでは公園を訪れることが多いそうで「芝生にシートを敷いて、お弁当やパンを持って、シャボン玉を吹いてみたりとか」と語った。
MARINIは伊勢丹新宿店本館1階 ザ・ステージにて「MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP」を8日から14日まで開催。開催を記念して行われた同イベントには、木南のほか、七五三掛龍也、白石麻衣が新作MARNIの華やかなコレクションを着用して登場した。（modelpress編集部）
◆木南晴夏、ピクニックで公園へ
◆MARNI PLAYFUL BLOOM POP UP レセプション
