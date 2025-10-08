元空手日本一女優・宮原華音、トレーニングウェアで鍛えられた美ボディ披露「綺麗な縦線」「かっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】女優、格闘家、ラウンドガールとして活躍する宮原華音が7日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた美しいボディを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】プロ格闘家女優「綺麗な縦線」美腹筋披露
宮原は「約2ヶ月ぶりのキックボクシング」と報告。「舞台でバタバタしてたのと休みがあるとしっかり体休めることに使ったり友達と会うことを優先してて全然行きませんでした！笑」と明かし、更衣室の鏡の前で撮影された写真では、ピンクのスポーツブラに黒のショートパンツを合わせたトレーニングウェア姿を披露。引き締まった腹筋とウエストラインが際立っている。「久しぶりに行ったら体力落ちてたのとサンドバッグ蹴る足が痛くて悔しかったのでまたちゃんと体動かしに行きます」とトレーニング再開を宣言した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「かっこいい」「腹筋すごい」「綺麗な縦線」「美しい」「憧れる」といったコメントが寄せられている。
「仮面ライダーガッチャード」（2023〜2024／テレビ朝日系）に出演し、話題を呼んだ宮原は日本体育大学卒業で、小学生から始めた空手で全国大会に優勝し強化選手に選ばれるほど、高い身体能力を持つ。アクション女優として注目を浴び、2023年春にはプロ格闘家としてデビューした。（modelpress編集部）
