結婚間近？12歳差の俳優カップル、“薬指の指輪”に注目集まる「カップルリングでは…」

公開恋愛中の俳優キム・ジソクとイ・ジュミョンの“カップルリング”が注目を集め、結婚説まで浮上している。

【写真】イ・ジュミョン、スイムウェア姿で“えぐれたクビレ”

2人は昨年8月、12歳という年の差を乗り越えて交際を公表した。これまで公の場で一緒に姿を見せることはほとんどなかったが、最近、あるネットユーザーが伝えたハワイでのデート目撃談が大きな話題を呼んだ。

SNSに投稿された写真には、帽子とサングラスで顔を隠した2人が、ラフな服装で街を散策する様子が収められていた。特に腕を組んで歩く姿が捉えられ、親密な雰囲気を漂わせていた。目撃者は「キム・ジソクさんはイケメンオーラを隠しきれなかった。彼の彼女はスタイルが本当に抜群だった」「1日に3回も見かけた」と証言している。

（写真提供＝OSEN）キム・ジソク（左）とイ・ジュミョン

こうした目撃談が広まると、ファンの関心は自然と2人の結婚の可能性に向かった。特にキム・ジソクの父親が過去に番組で「彼女に会ったことがある。息子が紹介してくれた。遅くなったが良い人に出会えてうれしい。孫の顔も見たい」と語っていたことが、再び注目を集めている。

さらに、キム・ジソクが過去にYouTubeチャンネル『僕の中の宝石』で公開した動画の中で、左手の薬指に指輪をしていたことが今になって話題に。該当の映像は今年2月に公開された「40代俳優密着取材」コンテンツで、当時キム・ジソクはドラマ『そうだね、離婚しよう』（原題）の撮影現場を紹介していた。

一部のネットユーザーは「カップルリングに見える」「イ・ジュミョンさんとお揃いでは？」などと指摘し、“結婚指輪説”まで浮上。しかし一方で、「公開交際中だから隠す必要はないが、ただのファッションリングかもしれない」「確実な証拠もないのに結婚まで推測するのは行きすぎだ」として、過度な関心を控えるべきだという慎重な声も上がっている。

世間の注目を集める中でも、互いを思いやる姿勢が感じられるキム・ジソクとイ・ジュミョンの今後の歩みに、引き続き関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）