TWICE、“ドタバタ劇”の登場人物に!?海外ドラマ風の『ME＋YOU』MVティザーが好奇心を刺激
ガールズグループTWICEが、ドタバタな引っ越しを捉えたシットコムのような新曲『ME＋YOU』のミュージックビデオティザーを公開した。
来る10月10日、TWICEはスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』をリリースする。
これに先立ち、10月8日0時、公式SNSにタイトル曲『ME＋YOU』のミュージックビデオティザーを初めて公開し、ファンの期待を高めた。
ティザー動画は、「TWICEハウスに引っ越す日」をシットコムのエピソードのように表現した。
メンバーたちは、個性が現れるアイテムを持ってカメラと目を合わせた。そして、シットコムで出演者が紹介されるように、画面に各メンバーの名前の字幕が流れた。
続けて、一堂に会したTWICEが明るい笑顔を浮かべて幕を下ろし、ミュージックビデオの本編に向けたファンの好奇心を刺激した。
新しいアルバムは、2015年の1stミニアルバム『THE STORY BEGINS』から出発したTWICEの物語がデビュー10周年を迎えた今この瞬間も続いていることを意味する。
「10周年という記念すべき瞬間を『あなたと私』が一緒に過ごしているという事実だけでも特別だ」という率直なメッセージを伝える。
なお、TWICEのスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』とタイトル曲『ME＋YOU』は10月10日13時にリリース予定だ。
（記事提供＝OSEN）